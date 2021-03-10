Ааб — Кальюлайду: наш приоритет — качественное образование на эстонском и русском языках

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд в своей статье на Rus.Delfi пишет о том, что нынешнее правительство якобы планирует полный перевод школьного образования на эстонский язык обучения. Это уже не первая и, увы, не последняя попытка спекулировать на теме дальнейшей судьбы русского образования. Думаю, если не все, то многие понимают, что эта тема в очередной раз станет одной из самых горячих в преддверии местных выборов.

Я еще раз озвучу нашу позицию — пока Центристская партия находится в правительстве, за родителями будет сохранено право выбирать язык обучения для своих детей. Сегодня этот выбор есть — некоторые русскоязычные родители предпочитают отдавать детей в эстонские школы — это их право, их выбор. Не буду детально комментировать очередное эмоциональные заявления Кальюлайда, поскольку заявлять о закрытии русских школ у него нет никаких оснований, и цели заявления тоже понятны. У правительства нет планов ни закрывать русские школы, ни вносить изменения в законодательство, касающееся этой области.

Речь идет об усилении качества обучения эстонскому языку в детских садах и школах с русским языком обучения. Перехода не будет

В коалиционном договоре пункт, касающийся образования, сформулирован следующим образом: ”Мы запустим эстоноязычную образовательную программу, чтобы у всех была возможность участвовать в общественной и трудовой жизни и продолжать обучение на следующей образовательной ступени. Мы выделим необходимое финансирование детским садам и школам, который позволит организовать учебный процесс на эстонском языке, обеспечивая качественное образование. Мы привлечем дополнительных учителей с соответствующей квалификацией в учебные заведения”. Где здесь хоть одно слово о закрытии русских школ или о переходе на эстонский язык обучения? Речь идет об усилении качества обучения эстонскому языку в детских садах и школах с русским языком обучения. Перехода не будет.