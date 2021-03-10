По инициативе Эстонии Совбез ООН проведет заседание, посвященное Крыму

"Этим заседанием мы привлечем внимание стран ООН и международной общественности к продолжающемуся уже семь лет грубому нарушению Российской Федерацией международного права в Украине, обширной милитаризации Крымского полуострова и притеснениям крымских татар и украинских активистов", - сказала глава МИД Эва-Мария Лийметс.