10.03.2021, 17:44
ФОТО С МЕСТА ДТП | Женщина-водитель забыла включить поворотник и врезалась в грузовик. А в машине ехали дети!(46)
В среду в 16.30 на 25-м километре шоссе Пылтсамаа — Выхма (Вильяндимаа, волость Пыхья-Сакала) произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В легковушке находились и дети, к счастью, обошлось без травм.
По предварительным данным, обе машины ехали в сторону Выхма. Женщина-водитель Škoda хотела совершить поворот налево, но не включила соответствующий световой сигнал. Сзади шел грузовик Scania, который начал обгон легковушки, но она она в него врезалась.
В Škoda находились помимо водителя и дети, которые, к счастью, не пострадали.
Спасатели очистили дорогу от осколков и убрали легковой автомобиль и проезжей части. Далее данным случаем займутся страховщики