Впервые в истории Эстонии устареют задолженности, находящиеся в производстве судебных исполнителей: руководство по освобождению от долга(49)
Обзор предоставлен канцлером Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт.
Что означает срок давности?
Срок давности долга означает, что должник освобождается от обязанности выплатить долг и судебный исполнитель должен прекратить производство по взысканию долга. Взыскатель теряет право требовать выплату долга. Срок давности — это период, по истечении которого должник может требовать ”списания долга”.
Три важных условия
Для применения срока давности должен наступить срок давности, следует подать заявление и оплатить плату за рассмотрение заявления.
Срок давности
Поправки к закону от 1 апреля касаются прежде всего срока давности по решениям суда в гражданских делах. Суд по гражданским делам рассматривает споры, связанные, например, с невыплатой по кредитному договору, арендной платой или коммунальными платежами, счетами на оплату мобильной связи и т.д.
5 апреля 2021 впервые наступит тот день, когда исполнится 10 лет находящимся в производстве решениям суда, в части которых можно ходатайствовать о наступлении срока давности. Срок давности начинается с того дня, когда взыскатель подает решение суда для взыскания судебному исполнителю и заканчивается по истечении 10 лет.
Как подать заявление?
Для применения срока давности должнику следует проявить активность — без подачи заявления по сроку давности судебный исполнитель продолжит взыскание долга.
Заявление следует предоставить судебному исполнителю, ведущему производство по взысканию долга. Форма заявления находится на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.
Должник может предоставить дигитально подписанное заявление по электронной почте, прислать на бумаге почтой по адресу бюро судебного исполнителя, либо опустить в почтовый ящик бюро судебного исполнителя ввиду ограничений, связанных с распространением COVID-19. Контакты судебных исполнителей находятся на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.
Перед подачей заявления следует убедиться, что заявление по сроку давности подается в отношении решения суда по гражданским делам, которое находится в производстве судебного исполнителя уже 10 лет.
Когда следует подавать заявление?
Заявление следует подавать после наступления срока давности, в противном случае заявление удовлетворить невозможно. После наступления срока давности заявление можно подать в любое время — для этого не предусмотрен конкретный срок и опоздать с подачей невозможно.
Подача заявления стоит 18 евро
Плата за рассмотрение заявления по сроку давности составляет 18 евро. Для признания устаревшими нескольких дел придется заплатить за каждое дело в отдельности, как и в случае подачи общего заявления по нескольким требованиям. Судебный исполнитель выдаст решение для оплаты, в котором будут указаны реквизиты и срок оплаты.
Получателем оплаты за рассмотрение заявления является судебный исполнитель. В случае, если оплата не будет произведена, заявление оставят без рассмотрения, даже если срок давности в действительности наступил.
Срок давности предполагает также согласие взыскателя
Подача заявления не освобождает от задолженности автоматически, поскольку на это влияет в том числе и согласие взыскателя. После подачи заявления судебный исполнитель отправляет взыскателю извещение о том, что должник ходатайствует о наступлении срока давности. Если взыскатель соглашается с тем, что долг устарел, судебный исполнитель прекращает производство.
Если взыскатель находит, что долг не устарел, у должника есть право оспорить несогласие взыскателя в суде. В этом случае при обращении в суд должнику не нужно платить государственную пошлину.
При обращении в суд должнику следует учитывать, что в случае, если суд не признает требование устаревшим, должнику придется возместить судебные расходы взыскателю, и наоборот — если требование признают устаревшим, взыскатель должен будет возместить судебные расходы должнику.
Как быстро судебный исполнитель рассмотрит заявление?
Судебный исполнитель выносит решение по заявлению в течение 30 дней со дня подачи заявления. До конца 2021 года срок рассмотрения заявлений увеличен до 60 дней.
Когда следует обратиться в суд?
В суд надлежит обращаться в двух случаях. Во-первых, если взыскатель не согласен с применением срока давности по требованию, находящемуся в производстве судебного исполнителя, и во-вторых, если должник желает обратиться с заявлением непосредственно в суд. Такая возможность есть, если по какой-либо причине заранее известно, что взыскатель не согласен с признанием требования устаревшим.
Если должник обращается с заявлением в суд без предварительной подачи заявления судебному исполнителю, то должнику придется оплатить государственную пошлину 30 евро.
Удовлетворение заявления не освобождает должника от оплаты исполнительных расходов.
Исполнительные расходы придется все же оплатить
Применение срока давности в отношении долга не означает, что судебный исполнитель окончательно завершает производство. У должника сохраняется обязанность оплатить судебному исполнителю расходы по исполнению. При применении срока давности законодатель возложил на судебного исполнителя обязанность уменьшить гонорар, но не отказываться от него.
Чтобы распрощаться с судебным исполнителем и освободить из-под ареста свое имущество, следует оплатить исполнителю расходы по исполнению. Размер исполнительных расходов, остаток суммы и реквизиты для оплаты можно узнать у судебного исполнителя. Размер оплаты зависит от суммы долга и будет указан в решении судебного исполнителя.
Информация об истечении срока давности
Информацию можно получить у судебного исполнителя, ведущего производство по делу. Если вы не знаете, кто ваш исполнитель или у вас нет информации, какой долг находится в исполнении, зайдите для обзора на портал www.eesti.ee или предоставьте дигитально подписанный запрос Палате Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.
На протяжении всего процесса судебный исполнитель предоставляет сторонам информацию о ходе исполнительного производства, о составленных документах и дает рекомендации для дальнейших действий.
Форму заявления, контактные данные судебных исполнителей и информационные материалы по срокам давности вы найдете на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.
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Описание процесса: Что будет после подачи заявления по сроку давности?
Первый шаг: Должник подает заявление судебному исполнителю начиная с 06.04.2021.
Шаг второй: Судебный исполнитель оформляет решение об оплате исполнительных расходов на 18 евро (вместе с НСО).
Третий шаг: Податель заявления оплачивает 18 евро. Без оплаты за заявление судебный исполнитель не обязан рассматривать заявление!
Четвертый шаг: Судебный исполнитель начинает рассмотрение заявления.
Пятый шаг: Судебный исполнитель отправляет заявление взыскателю.
Шестой шаг: Взыскатель соглашается ИЛИ не соглашается с применением срока давности к долгу.
Седьмой шаг: Судебный исполнитель оформляет решение о прекращении взыскания по долгу и взыскивает с должника оплату судебного исполнителя ИЛИ оставляет заявление без рассмотрения.
Восьмой шаг: Должник платит плату судебного исполнителя и производство прекращается окончательно ИЛИ должник обращается в суд.
Десять важных положений, которые должно содержать заявление, чтобы делопроизводство прошло без проволочек:
Имя судебного исполнителя, которому подается заявление;
номер исполнительного дела (можно получить на портале eesti.ee или по запросу в Палату судебных исполнителей), в котором ходатайствуют о применении сроке давности;
имя и фамилия заявителя;
личный код заявителя;
адрес электронной почты подателя или контактный адрес (по которому должник желает получить ответ);
имя/наименование взыскателя;
личный код или регистрационный код взыскателя;
в свободной форме просьба прекратить исполнительное производство в части взыскания основного долга ввиду истечения срока давности;
дата подачи заявления;
подпись заявителя (дигитальная подпись).
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