Впервые в истории Эстонии устареют задолженности, находящиеся в производстве судебных исполнителей: руководство по освобождению от долга

Перед подачей заявления следует убедиться, что заявление по сроку давности подается в отношении решения суда по гражданским делам, которое находится в производстве судебного исполнителя уже 10 лет.

Должник может предоставить дигитально подписанное заявление по электронной почте, прислать на бумаге почтой по адресу бюро судебного исполнителя, либо опустить в почтовый ящик бюро судебного исполнителя ввиду ограничений, связанных с распространением COVID-19. Контакты судебных исполнителей находятся на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.

Для применения срока давности должнику следует проявить активность — без подачи заявления по сроку давности судебный исполнитель продолжит взыскание долга. Заявление следует предоставить судебному исполнителю, ведущему производство по взысканию долга. Форма заявления находится на сайте Палаты Судебных исполнителей и Банкротных управляющих.

5 апреля 2021 впервые наступит тот день, когда исполнится 10 лет находящимся в производстве решениям суда, в части которых можно ходатайствовать о наступлении срока давности. Срок давности начинается с того дня, когда взыскатель подает решение суда для взыскания судебному исполнителю и заканчивается по истечении 10 лет.

Поправки к закону от 1 апреля касаются прежде всего срока давности по решениям суда в гражданских делах. Суд по гражданским делам рассматривает споры, связанные, например, с невыплатой по кредитному договору, арендной платой или коммунальными платежами, счетами на оплату мобильной связи и т.д.

Срок давности долга означает, что должник освобождается от обязанности выплатить долг и судебный исполнитель должен прекратить производство по взысканию долга. Взыскатель теряет право требовать выплату долга. Срок давности — это период, по истечении которого должник может требовать ”списания долга”.

Когда следует подавать заявление?



Заявление следует подавать после наступления срока давности, в противном случае заявление удовлетворить невозможно. После наступления срока давности заявление можно подать в любое время — для этого не предусмотрен конкретный срок и опоздать с подачей невозможно.

Подача заявления стоит 18 евро



Плата за рассмотрение заявления по сроку давности составляет 18 евро. Для признания устаревшими нескольких дел придется заплатить за каждое дело в отдельности, как и в случае подачи общего заявления по нескольким требованиям. Судебный исполнитель выдаст решение для оплаты, в котором будут указаны реквизиты и срок оплаты.

Получателем оплаты за рассмотрение заявления является судебный исполнитель. В случае, если оплата не будет произведена, заявление оставят без рассмотрения, даже если срок давности в действительности наступил.

Срок давности предполагает также согласие взыскателя



Подача заявления не освобождает от задолженности автоматически, поскольку на это влияет в том числе и согласие взыскателя. После подачи заявления судебный исполнитель отправляет взыскателю извещение о том, что должник ходатайствует о наступлении срока давности. Если взыскатель соглашается с тем, что долг устарел, судебный исполнитель прекращает производство.

Если взыскатель находит, что долг не устарел, у должника есть право оспорить несогласие взыскателя в суде. В этом случае при обращении в суд должнику не нужно платить государственную пошлину.

При обращении в суд должнику следует учитывать, что в случае, если суд не признает требование устаревшим, должнику придется возместить судебные расходы взыскателю, и наоборот — если требование признают устаревшим, взыскатель должен будет возместить судебные расходы должнику.

Как быстро судебный исполнитель рассмотрит заявление?

Судебный исполнитель выносит решение по заявлению в течение 30 дней со дня подачи заявления. До конца 2021 года срок рассмотрения заявлений увеличен до 60 дней.

Когда следует обратиться в суд?