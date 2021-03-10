Развитие футзала в мире: равнение на Коста-Рику!

Коста-риканский футзал – все еще любительский вид спорта, но у нас появляются клубы, которые платят зарплаты своим игрокам. Кроме того, массовый футзал развит в нашей стране весьма неплохо: в него играют в школах, колледжах и университетах. Существуют национальные соревнования для различных возрастов, развита структура лиг. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в конечном итоге помогают получать новые знания, необходимые для того, чтобы развивать клубный футзал и улучшать инфраструктуру. В том числе это касается обучения тренеров и судей, чей уровень повышается от года к году. Мы все еще испытываем нехватку профессиональных площадок, поскольку большинство из них отличаются от международных стандартов даже по размерам. Ещё одна цель, которая стоит перед нами – улучшение работы с детьми и подростками. Есть клубы, которые действительно занимаются развитием детско-юношеского спорта, но к этим стандартам стремятся далеко не все. Коста-Рика находится на правильном пути, и это не только мое мнение, мы хорошо осведомлены о наших проблемах, но все еще очень далеко от уровня, который позволит нам конкурировать на равных с ведущими футзальными сборными мира.