Развитие футзала в мире: равнение на Коста-Рику!
С 1989 года ФИФА провела семь чемпионатов мира по футзалу, и сборная Коста-Рики смогла квалифицироваться на три из них – в 2000, 2012 и 2016 годах . В 2000-м костариканцы заняли третье место в своей группе, одержав единственную победу над Австралией (6:2). В 2012-м они стали последними, а четыре года спустя - снова третьими, несмотря на победу над Соломоновыми Островами (4:2) и героическую ничью с Аргентиной (2:2).
Очевидно, что сегодня футзал в Коста-Рике находится в стадии развития, и этому весьма поспособствовала ФИФА, при финансовой поддержке которой в 2018-м году был построен современный спортивный комплекс. Это событие стало ключевым для подъема мужской и женской национальных сборных Коста-Рики – теперь они получили возможность тренироваться в прекрасных условиях, готовясь к важным международным матчам в профессиональной обстановке. Ещё один важный фактор для развития местных футболистов – проведение национального чемпионата как для мужчин, так и для женщин. Страница коста-риканской Премьер-Лиги в фейсбуке насчитывает около 60 тысяч болельщиков, и это весьма хороший показатель зрительского интереса к виду спорта. Стоит отметить, что национальный чемпионат Коста-Рики проводится несмотря на пандемию: 16 мужских и 12 женских команды стартовали в ноябре прошлого года и закончат соревнования в марте. Все игры чемпионата играются без присутствия болельщиков на трибунах, но каждый из матчей доступен к просмотру на медиаплатформах турнира. Кроме того, лига совместно с министерством спорта разработала медицинский протокол, который является главенствующим документом для проведения матчей и допуска игроков к ним.
Коста-Рика трижды принимала чемпионат КОНКАКАФ с начала его проведения, но в этом мае организатором соревнования станет Гватемала. Отметим, что этот турнир будет одновременно являться и отборочным раундом для попадания на чемпионат мира, который пройдет в сентябре этого года в Литве. Наши коллеги из Futsal Focus связались с главным тренером сборной Коста-Рики Карлосом Киросом Альваресом, чтобы поговорить о развитии национальной сборной и футзала в стране, в целом.
Футзал в Коста-Рике существует уже довольно давно. Как вы оцениваете его развитие в последние годы? С какими проблемами приходится сталкиваться?
Коста-риканский футзал – все еще любительский вид спорта, но у нас появляются клубы, которые платят зарплаты своим игрокам. Кроме того, массовый футзал развит в нашей стране весьма неплохо: в него играют в школах, колледжах и университетах. Существуют национальные соревнования для различных возрастов, развита структура лиг. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, в конечном итоге помогают получать новые знания, необходимые для того, чтобы развивать клубный футзал и улучшать инфраструктуру. В том числе это касается обучения тренеров и судей, чей уровень повышается от года к году. Мы все еще испытываем нехватку профессиональных площадок, поскольку большинство из них отличаются от международных стандартов даже по размерам. Ещё одна цель, которая стоит перед нами – улучшение работы с детьми и подростками. Есть клубы, которые действительно занимаются развитием детско-юношеского спорта, но к этим стандартам стремятся далеко не все. Коста-Рика находится на правильном пути, и это не только мое мнение, мы хорошо осведомлены о наших проблемах, но все еще очень далеко от уровня, который позволит нам конкурировать на равных с ведущими футзальными сборными мира.
Насколько популярен футзал в Коста-Рике, если учитывать не только участников полупрофессиональных соревнований, но и локальных турниров?
Он очень популярен. Футзал можно назвать одним из популярнейших видов спорта в стране. Каждый год у нас проводятся Национальные спортивные игры, в которых принимают участие дети и взрослые любых возрастов. По количеству участников в этом соревновании футзал уступает только футболу.
Каким образом федерация футбола Коста-Рики поддерживает футзал? Принимает ли КОНКАКАФ участие в этом процессе?
Федерация футбола Коста-Рики полностью поддерживает футзал и оказывает значимую помощь в развитии национальных сборных и лиги. Без сомнения, в нашей стране находится одна из лучших арен в регионе, и в целом, отношение федерации к футзалу может являться примером для многих наций.
Коста-Рика принимала участие в футзальном турнире юношеской Олимпиады в 2018 году. Как это соревнование отразилось на популярности вида спорта в стране?
Несомненно, появление футзала в программе юношеских Олимпийских игр – большой шаг вперёд для всех, не только для Коста-Рики. Мне непонятно, как такой вид спорта до сих пор не включён в программу взрослой Олимпиады (летней или зимней – не так важно). Присутствие футзала на таком событии, на центрально-американских играх, на панамериканских играх, как и на любых региональных соревнованиях – это всегда шаг навстречу развитию спорта. Возможно, из-за того, что футзал становится все более популярным, КОНКАКАФ все сильнее интересуется нашим видом спорта. Надеюсь, это приведёт к популяризации соревнований среди молодежи, мужчин и женщин, а также национальных сборных.
Ваша главная мечта, связанная с развитием футзала в Коста-Рике и Центральной Америке?
Мне очень хочется, чтобы футзал развивался как на местном, так и на региональном и конфедеративном уровне, как для мужчин, так и для женщин. Международные матчи среди команд нашего региона или даже игры с командами из других частей света – это уникальная возможность для развития. И конечно же, хочется, чтобы профессиональная игра в футзал становилась мечтой для детей, что будет способствовать их здоровому образу жизни.