Юрист: правительство имеет право ввести комендантский час

”На данный момент Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними дает возможность ограничить свободу передвижения”, — ответила юрист Eesti Õigusteenused Галина Данилищина. Для этого правительство должно издать определенное распоряжение, тем самым ввести комендантский час. По ее словам, можно ограничить время и место передвижения жителей Эстонии.

Напомним, что в соседней Латвии с конца декабря до середины февраля в пятницу и субботу нельзя было выходить на улицу с 22 часов вечера до 5 утра.

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