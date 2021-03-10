10.03.2021, 14:58
Юрист: правительство имеет право ввести комендантский час(78)
Foto: Priit Simson
Может ли государство ввести комендантский час на территории страны? "Радио 4" задал этот вопрос юристу.
”На данный момент Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними дает возможность ограничить свободу передвижения”, — ответила юрист Eesti Õigusteenused Галина Данилищина. Для этого правительство должно издать определенное распоряжение, тем самым ввести комендантский час. По ее словам, можно ограничить время и место передвижения жителей Эстонии.
Напомним, что в соседней Латвии с конца декабря до середины февраля в пятницу и субботу нельзя было выходить на улицу с 22 часов вечера до 5 утра.
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