ВИДЕО | Ситуация с COVID-19 в Эстонии: выросла заболеваемости среди пожилого населения, в апреле может поступить новый тип вакцины

Юллар Ланно обещает, что уже во втором квартале в Эстонию будут поступать значительно более крупные объемы вакцины от коронавируса.

По его словам, уровень заражения в Эстонии снизился с 1,25 до 1,07, но все еще нужно сохранять бдительность. Иначе в ближайшие дни может сложиться ситуация, когда в стране будет по 2000 новых инфицированных в сутки.

Выросла заболеваемости среди пожилого населения, добавил Ланно. Более чем в четверти случаях человек не знает, где заразился. Основными источниками заражения остаются работа и круг семьи.

Что касается экспресс-тестов на коронавирус, то на рабочем месте и в школах могли бы их проводить специально обученные люди. Однако только ПЦР-тест может точно подтвердить диагноз.

Танель Кийк отмечает, что за последнюю неделю прибавилось более 10 000 инфицированных. "Рост продолжается. Мы можем быть спокойны, когда уровень заражения станет ниже одного", — сказал министр.

Правительство поддержало заключение дополнительного договора с Pfizer/BioNTechiga, что поможет в защите групп риска от вируса, так как сейчас этой вакциной вакцинируют лица 70 лет и старше.

По словам Кийка, сейчас целью является то, чтобы к концу апреля все эстоноземльцы, входящие в группу риска, были вакцинированы.

Коронавирусные ограничения в Эстонии будут действовать как минимум до 11 апреля, а в некоторых секторах, возможно, и дольше, отметил Кийк. Он надеется, что финансовые учреждения пойдут навстречу людям и предложат платежные отпуска.

Катрин Кийск рассказала о приостановлении использования партии вакцины AstraZeneca, пока в Австрии идет расследование. Всего в Эстонию было завезено 9600 доз этой партии, из которых на данный момент осталось 486 доз. Маловероятно, что у партии имеется дефект качества, отметила Кийск.

Она еще раз отметила, что скончавшийся на прошлой неделе 31-летний мужчина не проходил вакцинацию этой партией.