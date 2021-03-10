Финский журналист: когда я вакцинировался, то услышал от диванного эксперта — "берегись пятого дня, в Эстонии парень умер"

Причина моего согласия на вакцинацию была проста: для диабетика перспектива болеть так, как болеют Ковидом, то есть лежа на животе, с трубкой в трахее, под унылое сопение аппарата искусственного дыхания, эта перспектива мне была совершенно не интересна. Впрочем, думаю, что как и вообще для любого человека.

Конечно, если ты молод и здоров, то можно отогнать от себя неприятные мысли, полагая, что собственный иммунитет справиться с напастью и что Ковид… “ну он же немногим страшнее гриппа, и вообще, если мыть руки спиртом и иногда принимать его внутрь, то все как-то само и пройдет”.

А вот при наличии любой хронической болячки отношение к этой заразе совсем иное.

Ты понимаешь, что тебе никто ничего толком сказать не может. Вирус SARS-COV-2 работает как универсальный выбраковщик, который находит в твоем организме самое слабое место и бьет именно туда. Причем ты не знаешь, где оно у тебя, это место. Есть же диабетики, которые переносят Ковид дома, и вроде ничего. А есть вполне здоровые и тренированные люди, которые… которым уже всё безразлично.

В этой обстановке очень важно не нервничать, что, к сожалению, очень трудно. Стоит людям узнать, что ты привился (не важно, вакциной какого производителя), как на тебя обрушивается целый шквал негатива.

Каждый, кто умеет читать (особенно экспертов в интернете), считает своим долгом сказать тебе, что вакцинирование было самым глупым, что ты мог сделать в своей жизни, потому что “смотри, там умер один человек через 25 минут после укола, а тут умер на второй день”. Если говоришь, что уже прошло три дня и ты вроде как вполне бодр и весел, то “бойся пятого, ведь в Эстонии молодой мужчина умер как раз на пятый день”. А ведь еще есть те, кому стало плохо на двенадцатый день! Жди его! Ну и вообще, ты уверен, что с тобой ничего не случится через год?