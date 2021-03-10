10.03.2021, 13:08
ФОТО | Накануне локдауна садоводы массово устремились в магазины и выстроились в очереди(54)
Foto: Andres Putting
Люди, которые интересуются садоводством, устремились в магазины за покупками. Сегодня — последний день работы магазинов перед локдауном. Они будут закрыты закрыты минимум на месяц. В магазинах много людей и длинные очереди.
Садоводческие магазины продают цветы по сниженной цене, чтобы продать все, что можно. Из-за нехватки продавцов, в магазинах выстроились длинные очереди.
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