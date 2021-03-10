ФОТО | Накануне локдауна садоводы массово устремились в магазины и выстроились в очереди

Inimesed kauplustes enne kuuajalist sulgemist Foto: Andres Putting

Люди, которые интересуются садоводством, устремились в магазины за покупками. Сегодня — последний день работы магазинов перед локдауном. Они будут закрыты закрыты минимум на месяц. В магазинах много людей и длинные очереди.