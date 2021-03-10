ВИДЕО | Каллас: сейчас нет необходимости введения чрезвычайной ситуации(70)
В больничном лечении нуждаются 639 пациентов. Правительство представляет депутатам обзор нынешней ситуации.
На инфочасе Рийгикогу на вопросы депутатов отвечают премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус и министр государственного управления Яак Ааб. Каллас и Пентус-Розиманнус участвуют в заседании по видеосвязи.
"У нас три цели. Система здравоохранения должна выдержать нагрузку. Цепочки заражения нужно разорвать. Темп вакцинации необходимо ускорить", — рассказала Кая Каллас о планах правительства.
С 12 марта будут открыты дополнительные койко-места в больницах. Сейчас идет работа, чтобы направить туда дополнительные средства и сотрудников. На столе также находится вопрос использования Сил обороны — как их техники, так и медицинского персонала.
На вопрос депутата от EKRE Каллас сообщила, что в Эстонии принудительная вакцинация не проходит и проводить ее не планируется.
"Главная проблема заключается в том, что британский штамм коронавируса очень быстро распространяется в обществе. Мы пытаемся заставить людей вести себя так, чтобы они сократили контакты друг с другом", — добавила Каллас.
"Кризис динамичен. Мы не устанавливаем ограничения просто ради ограничений, а для предотвращения распространения инфекции. Все решения были достаточно обоснованными, просто ситуация меняется. Точная степень распространения британского штамма не важно. Важно то, что он распространяется в полтора раза быстрее старого типа вируса", — сказала премьер-министр.
Каллас утверждает, что внедренные сейчас ограничения более строгие, чем были прошлой весной во время чрезвычайного положения. По ее словам сейчас вводить режим ЧП нет смысла, так как изменение закона позволило устанавливать ограничения и без него.
Закрытие границ она не считает необходимым, так как цифры указывают на то, что вирус распространяется внутри страны, а пересечение границ сейчас на низком уровне.
"Сначала попытаемся взять под контроль инфекционную болезнь в Эстонии. Когда цифры понизятся, можно начать обсуждать снятие общегосударственных ограничений", — добавила премьер-министр.
Каллас отметила, что прошлое правительство занималось вместо вакцинации вопрос о референдуме по вопросу брака. "Уже тогда нужно было заниматься важными вещами". (С этими словами категорически не согласился депутат Март Хельме.)
По мнению премьера сейчас нет необходимости введения чрезвычайной ситуации. Правовые основы изменились. Она напомнила, что на днях были введены ограничения, которые были абсолютно необходимы для противодействия распространению вируса. Они были ужесточены согласно той информации, которую направил в правительство Научный совет.
"Я не понимаю этого продавливания чрезвычайной ситуации. Прошлой весной было совершенно другое положение. После этого законы изменились. У правительства есть все полномочия".
Далее речь пошла о привлечении в страну иностранной рабочей силы.
Глава правительства оценила ситуацию в данный момент как очень сложную. "Наша безработица превысила 8%. Первым приоритетом должен быть поиск работы для для потерявших ее местных жителей. Иностранную рабочую силу будет привлекать, когда рабочие руки будет невозможно найти на месте", - заявила Каллас.
По ее словам, для приезжих рабочих действуют те же самые правила, что и для других въезжающих в страну. Сдача теста или (если это не делается) обязанность самоизоляции.
Премьер высказалась против того, чтобы закрывать страну на замок. "У граждан Эстонии есть право пересекать границу. Мы не можем воспрепятствовать своим гражданам возвращаться в страну". Каллас отметила, что заболеваемость растет за счет циркуляции вируса внутри страны, а не завозным путём.
В то же время Каллас напомнила о призыве МИД к гражданам по возможности не выезжать за пределы Эстонии.
В заключении речь зашла о сложной социально-экономической ситуации в Ида-Вирумаа, о сокращении рабочих место в энергетическом секторе.
"Мы должны избежать возникновения социально-экономических проблем в Ида-Вирумаа. У нас есть Фонд справедливого перехода ЕС, из которого 343 миллиона предусмотрено для Ида-Вирумаа", - сказала Каллас, имея в виду предстоящий "зеленый поворот" экономики региона.
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