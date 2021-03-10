Больничная касса заверяет: те, кто вовремя не увидел приглашение о вакцинации на почте eesti.ee, без вакцины не останутся

На прошлой неделе Больничная касса послала 13 000 эстонозмельцам, входящим в группу риска, приглашение на вакцинацию. Однако письмо пришло на государственную электронную почту eesti.ee, в связи с чем не все адресаты увидели письма.

Из-за того, что не у всех была установлена переадресация с государственной почты на личную, письма получили лишь 42% адресатов. В итоге, согласно данным, лишь 600 человек зарегистрировались на вакцинацию.

Delfi узнал у Больничной кассы, что же теперь делать остальным 12 400 людям, которые либо не получили приглашение на вакцинацию, либо не смогли на него отреагировать, но все же хотят получить дозу вакцины от коронавируса.

Сейчас этим людям не надо ничего делать, а просто ждать, когда их снова пригласят на вакцинацию, объяснила касса. При возможности нужно установить переадресацию писем с почтового ящика eesti.ee на личную электронную почту, чтобы не пропустить приглашение.

Больничная касса заверила, что никто не останется без вакцины — приглашение на электронную почту было просто дополнительной возможностью пройти вакцинацию.

Единственным способом оповещения это не останется, так как семейные врачи по-прежнему приглашают людей на вакцинацию по телефону. Также запланировано оповещение населения через SMS.

Больничная касса также попросила людей заранее сохранить номер своего семейного врача в телефоне, потому что многие врачи сообщают, что люди из их списков не берут трубку, так как не отвечают на звонки с незнакомых номеров.

Центр инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) Министерства социальных дел создает решение в общегосударственной регистратуре digilugu.ee, чтобы люди могли сами записаться в очередь на вакцинацию и при появлении такой возможности зарегитсрировать время. Решение должно быть готово уже на этой неделе, но его могут использовать лишь те, чьи больница или центр семейных врачей присоединился к системе digilugu.ee.