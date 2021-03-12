РЕПОРТАЖ | ”Мужчина, которого вы видели, умер”. Сумасшедшие дни в коронавирусном отделении столичной больницы

Когда Лилль заходит в большую палату интенсивной терапии, голову поднимает лишь один человек. Здесь находятся тяжелобольные пациенты, возле каждой кровати расположен экран, за которым круглосуточно следят медсестры. Главное — не пропустить ухудшение дыхательной недостаточности, поскольку состояние больного может усугубиться очень резко. Никто из тех, кто находится в этой палате, не смогли бы справиться без аппарата искусственной вентиляции легких. Пациенты здесь нуждаются в постоянном наблюдении и помощи. Их постоянно нужно переворачивать. При этом в статистику нуждающихся в интенсивной терапии эти люди не входят, поскольку она отражает лишь тех, кто получает интенсивную терапию 3 уровня, то есть инвазивную вентиляцию легких.

Все это происходит утром 5 марта. В самом большом ковид-отделении в Эстонии — в Ида-Таллиннской центральной больнице — в это время находится 97 больных COVID-19 , из них 17 в палате интенсивной терапии и 7 на управляемом дыхании. Лилль знает, что уже к обеду перед травмпунктом возникнет очередь из машин скорой помощи, которые привезут пациентов из Маарду и Ласнамяэ (регионы, которые обслуживает больница). К это моменту ей надо успеть обойти больницу, чтобы быть в курсе ситуации. Она надевает защитный костюм, респиратор и визир и отправляется совершать обход.

Рядом находится ее лечащий врач, заведующая коронавирусным отделением Алис Лилль. Состояние Айты не улучшается, и это беспокоит доктора. ”Надо поднять кислород”. Она спрашивает, может ли Айта сама перевернуться на живот. Не может. Вместе с медсестрой они поворачивают пациентку, и через несколько секунд показатели улучшаются.

”В Ласнамяэ настоящий хаос с масками. Не хотят носить, просто не носят и все”, — говорит она тихо.

Айта заболела 26 февраля. У нее был упадок сил, но о том, что это из-за коронавируса, она и подумать не могла. ”Мы так берегли себя, — говорит женщина. — У меня нет ни малейшего понятия, где мы могли заразиться”. В магазин — в основном, это Kotka Maxima — они с мужем ездили на машине, всегда носили маски.

Скорая привезла Айту (72) и ее мужа, которые проживают в Ласнамяэ , в Ида-Таллиннскую центральную больницу 4 марта. Мужчину поместили в обычную палату, Айту — в палату интенсивной терапии. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Роза живет с мужем и младшим сыном в Ласнамяэ. Первый тест у супруга был отрицательным, сыновья анализы сдавать не стали. ”Температуры у них нет, но я все равно гоню их на тест”, — пожимает плечами Роза. "Вот все спрашивают, откуда у меня вирус. Знаете, я такая трусиха, в магазин не хожу. Муж ходит и мальчики. Скажу честно, я сидела дома, как мышка”.

Роза позвонила на инфотелефон семейных врачей, где ей велели вызвать скорую помощь. К тому моменту, когда женщину доставили в больницу, у нее развилась тяжелая пневмония и дыхательная недостаточность. Для коронавируса характерно резкое ухудшение состояния: у больного может долгое время не быть одышки, а когда она появляется, болезнь уже сильно прогрессировала.

”Это очень отвратительная болезнь, — жалуется женщина. — Самочувствие ужасное, вкуса не чувствуешь. Я четыре дня даже не могла смотреть на еду. Сидела дома, сбивала температуру, принимала парацетамол. Кашляла тоже, но думала, что пройдет. Но когда увидела кровь в мокроте, испугалась”.

Она показывает рентгеновский снимок легких 43-летней женщины, находящейся на лечении в больнице. На снимке очень много белого. ”Весь снимок должен быть черным”, — поясняет Лилль.

”Я не помню, когда я последний раз отдыхала. Все устали. Работа очень интенсивная. Каждый день поступает множество новых больных. Ситуация постоянно меняется. Врачам уже сейчас приходится делать выбор — кого подключать к дыхательному аппарату, кого нет”, — говорит доктор.

Лилль говорит, что все устали. Врачи и медсестры работают по 200 часов в месяц и более, в том числе по 6-7 ночных дежурств, которые утомляют больше всего. За год уволилось около четверти медсестер.

Одна женщина совсем не хочет двигаться, она обессилена и пассивна. Другая тоже не идет на контакт. Она долгое время находилась на поддерживающем дыхании, а теперь получает кислород через нос. ”Очень тяжелая была пациентка”, — отмечает Лилль.

Алис Лилль предполагает, что инфекцию в дом принесли сыновья. Роза соглашается. "Думаю, так и было. Или муж, который отдал машину старшему сыну, а сам ездил на общественном транспорте. Подозреваю, что так. Сама я вообще не выходила". Роза чувствует себя хорошо и очень благодарна врачам. ”Они вытащили меня с того света!”, — говорит она.

С мужем они постоянно общаются по телефону. Каждый день Роза зачитывает ему свои показатели кровяного давления и сердечного ритма. Она позвонила всем знакомым и предупредил о коронавирусе. ”К этому нельзя относиться легкомысленно, некоторые даже не надевают маску”.

Алис Лилль выписывает Розе направление на реабилитацию в больницу Магдалеэна. Там она будет заниматься гимнастикой и получать лечение, а при необходимости и кислород. Доктору известно, что пациент, который до этого раньше свободно проходил пять километров, на этапе выздоровления не может сделать и девяти шагов. Проблемы длятся по несколько месяцев, а некоторые люди и вовсе не восстанавливаются.

Алла (79) — бывший врач, училась в Ленинграде, ранее работала в Департаменте здоровья, сейчас на пенсии. Ей нужно больше кислорода, на ней надета кислородная маска с резервуаром, похожим на надутый пакет. Скорая помощь доставила Аллу в больницу 3 марта. Женщина живет одна и целую неделю пыталась лечиться самостоятельно, каждый день ее рвало. Помогала соседка.

”А потом он сказала: дорогая, так больше нельзя, я вызываю скорую. Так я здесь и оказалась. Из дома ничего с собой не взяла. Ни мобильного телефона, ни кошелька”.

Алиса Лилль говорит, что сегодня первый день, когда Алла может сидеть. Предыдущие два дня женщина лежала и не могла двигаться. "Сейчас она выздоравливает. Надеемся, что на следующей неделе мы сможем ее выписать”, — говорит доктор.

Алла — активный человек. Каждый день она делает зарядку, любит путешествовать и не любит сидеть дома. "Конечно, я хожу в маске. Учитывая, что к старому организму все липнет”, — говорит она.