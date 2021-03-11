Peetri Pizza начала продавать пасту и вывела на рынок новый бренд Peetri Pizza & Pasta

Рецепты пасты были разработаны с учетом вкусовых предпочтений эстоноземельцев, в сотрудничестве с лучшими поварами. В ассортименте есть истинная классика – паста с курицей, карбонара и болоньезе, но не забыты и более осведомленные потребители. Так, в меню есть, например, веганская паста и в сотрудничестве с Fitlap готовятся пасты для тех, кто следит за весом. Кроме того, паста – отнюдь не единственное новшество, которым сеть пиццерий удивляет этой весной. Под новым брендом продаются теперь также салаты и десерты – цены на салаты от 2.90 евро, на десерты от 2.40 евро.

«Цель в том, чтобы предлагать пасту дешевле конкурентов, при этом не делая уступок в вопросах качества продукции», – говорит Peetri Pizza. Поиски подходящей пасты привели в Италию, именно оттуда поступает самое важное сырье – макаронные изделия. Peetri Pizza обещает, что паста навынос и в термос-контейнере будет оставаться приятной аль денте. Стоимость порции пасты для детей – от 2.90 евро и для взрослых – от 4.90 евро.

Сейчас можно заказать пасту Peetri Pizza в девяти пиццериях по всей Эстонии, а также в Финляндии. В Таллинне пасту можно купить в более крупных торговых точках на Мере пуйестеэ, в Кристийне, на Линнамяэ, Лийвалайя, а в Тарту в пицца-ресторанах в супермаркетах Vahi и Veeriku. Пасту можно заказать и в Йыхви и Маарду. И таких торговых точек будет становиться больше каждый месяц.

Пасту удобно заказать на сайте компании www.peetripizza.ee или через приложение Bolt Food.

Peetri Pizza – старейшая и крупнейшая цепь пиццерий в Эстонии, действует с 1990 года. На данный момент бренд Peetri Pizza объединяет 46 пицца-баров, действующих на принципах франшизы по всей Эстонии.