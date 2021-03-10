В Петербурге ограблен банк

Накануне, 9 марта, неизвестный вошел в отделение банка на Индустриальном проспекте и, угрожая похожим на гранату предметом, потребовал у кассира деньги.

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