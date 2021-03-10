ГРАФИКИ | За сутки выявлено 1484 новых случая заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 910 человек. 677 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 123, в Ляэне-Вирумаа — 101, в Тартумаа — 82, на Сааремаа — 59, в Рапламаа — 45, в Йыгевамаа и Вильяндимаа — по 19 новых случаев заражения коронавирусом. В Пярнумаа добавились 17, в Ярвамаа — 16, на Хийумаа — 15, в Пылвамаа и Вырумаа — по 14, в Валгамаа и Ляэнемаа — 13 новых случаев заражения. В случае 24 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1392,95 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 77 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 639 пациентов.

По состоянию на утро 10 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 639 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 58 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 77 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 49 человек, 15 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 95-летняя женщина, 91-летний мужчина, 89-летний мужчина, 86-летний мужчина, 84-летний мужчина, 80-летняя женщина, 73-летняя женщина и 72-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 677 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 4159 случаев заболевания COVID-19 у 4006 человек.

По состоянию на 10 марта выздоровели 57 463 человека. Из них истории болезни 40 848 человек (71,1%) завершены, у 16 615 человек (28,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.