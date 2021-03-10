За последние три месяца государство потратило на коронавирусные тесты 18 млн евро

По оценке Департамента здоровья, дополнительных ассигнований на тесты не потребуется, передает RusERR.

По словам пресс-секретаря ведомства Кирси Пруудель, с конца ноября на тестирование было потрачено около 18 млн евро, а общее число тестов за это время увеличилось: "Это зависит в основном от того, сколько направлений выдают семейные врачи и сколько находившихся в близком контакте хотят протестироваться в конце периода самоизоляции".

Если во второй половине ноября в сутки делалось в среднем от 5000 до 5500 тестов, в феврале в некоторые дни их число превышало 7500.

Департамент здоровья в ноябре прошлого года заключил договор на оказание услуги тестирования на коронавирус с компаниями Medicum и Synlab, которые представили на конкурс совместную заявку.

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