10.03.2021, 08:10
Опрос: рейтинг Центристской партии упал до самого низкого уровня с начала 2019 года(41)
Foto: Karin Kaljuläte
Популярность возглавляющей правительство Партии реформ и оппозиционной EKRE продолжает расти, а рейтинг центристов упал до самого низкого уровня за последние два с лишним года, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 9 февраля по 8 марта.
Рейтинг реформистов, которые остаются неизменным лидером предпочтений определившихся с выбором избирателей, вырос до 35,5% (+0,6% к прошлой неделе), уровень поддержки ушедшей в оппозицию EKRE вырос до 19,8% (+0,3% к прошлой неделе), передает rusERR.
Популярность Центристской партии, вошедшей в коалицию с реформистами, снизилась до 17,7% (-1,3%).
Далее следуют "Эстония 200" (12%), Социал-демократическая партия (6,4%) и Isamaa (5,3%). Популярность "Эстонии 200" снижается с начала года.
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