Фиаско бесплатного общественного транспорта в уездах: большинство людей продолжают ездить на работу на машине(22)
Более половины людей, которые ходят на работу, продолжают ездить на работу на автомобиле, и нет никаких признаков того, что тех, кто до сих пор ездил на автомобиле, удалось заставить отдавать предпочтение общественному транспорту, как заключил в своем аудиторском отчете Госконтроль. Кроме того, Госконтроль констатировал, что для выяснения потребностей жителей в передвижении необходимы более точные данные исследований, и что финансирование центров общественного транспорта по всей Эстонии осуществляется неравномерно.
Одной из целей обеспечения билетов на уездные автобусные маршруты по цене 0 евро было желание увеличить число пользователей общественного транспорта. ”С положительной стороны мы можем отметить, что снижение доли пользователей общественного транспорта на пару лет прекратилось”, — отметил государственный контролер Янар Хольм. ”К сожалению, новых пользователей в значительной мере не удалось привлечь к поездкам на общественном транспорте, несмотря на то, что в последние годы государство выделяло все больше и больше денег на покрытие расходов уездного автобусного транспорта и обеспечило жителям возможность ездить на автобусе бесплатно в большинстве уездов”.
На уездных автобусных маршрутах количество поездок в 2019 году увеличилось примерно на 15% по сравнению с 2018 годом; по оценке Транспортного департамента, рост связан с более частыми поездками на общественном транспорте нынешних пассажиров, продолжающейся хаотичной урбанизацией и добавлением ранее неотраженных пассажиров в статистику, а также с закрытием коммерческих маршрутов. По данным Департамента статистики Эстонии, в 2019 году общественным транспортом для поездок на работу пользовались 20,6% людей, что на 2% меньше, чем в 2014 году. По сравнению с автомобильными поездками, использование общественного транспорта не является достаточно привлекательным для жителей, а перемещение из пункта A в пункт B на общественном транспорте может оказаться неудобным и отнимать много времени.
Государственный контролер Янар Хольм указал на быстрый рост государственных расходов на финансирование общественного транспорта. ”За относительно короткий период времени можно ожидать утроения расходов на уездный общественный транспорт”, — сказал Хольм. До введения бесплатного общественного транспорта для жителей в 2017 году поддержка уездного автобусного транспорта из средств государственного бюджета составила 21,9 миллиона евро, а в 2019 году — 43,1 миллиона евро. Прогнозы Транспортного департамента показывают, что в 2024 году организация уездного автобусного транспорта обойдется государству в 64,6 миллиона евро. ”В ситуации, когда расходы на сохранение цены в 0 евро за билет с каждым годом значительно возрастают, уместно спросить, способна ли Эстония содержать такую систему”, — заметил государственный контролер Янар Хольм. ”Возможно, вместо этого деньги следует направить на то, чтобы сделать маршрутную сеть более подходящей, и обеспечить проезд с ценой билета 0 евро только для тех, кому это необходимо для выживания”.
Госконтроль обращает внимание на тот факт, что автобусная сеть может и не соответствовать потребностям всех жителей, поскольку фактическая потребность в передвижении мало исследована. ”Сеть уездных автобусных маршрутов до сих пор развивалась в основном с учетом потребностей нынешних пользователей общественного транспорта”, — сказал государственный контролер Янар Хольм. — ”Изменить привычки сложно, но если мы хотим увеличить количество пассажиров и привлечь в автобусы больше пользователей автомобилей, мы должны лучше знать предпочтения этих пользователей и определить, что же заставит их изменить свои привычки”.
Эстония в основном редко заселена, что делает экономически целесообразное планирование общественного транспорта сложным и дорогостоящим. В большинстве случаев общественный транспорт организован в условиях малонаселенных районов с помощью регулярных автобусных маршрутов. Это означает длинные, медленные маршруты и полупустые автобусы. Сейчас мало предлагается альтернативных возможностей для поездок. Данные Транспортного департамента показали, что некоторые регулярные автобусные маршруты с остановками по требованию очень дороги. Используя данные Транспортного департамента, Госконтроль подсчитал, что в 2019 году средние расходы на одну поездку одного пассажира по одному уездному автобусному маршруту составляли 6,31 евро. В то же время встречались и автобусные маршруты, где эти расходы превышали 100 евро, которые покрываются из государственного бюджета. Государство не поручило организаторам общественного транспорта поиск альтернатив регулярным городским перевозкам, которые в сочетании с современными вариантами информационных технологий помогли бы организовать общественный транспорт более гибко и экономично. Альтернативой могут быть, например, пассажирские перевозки по запросу, то есть по предварительному заказу на микроавтобусе или автомобиле.
Госконтроль установил, что принципы организации автобусного транспорта в Эстонии сильно различаются. Ответственность и задачи организующих учреждений сформировались не единообразно, и это приводит к неоправданным различиям в финансировании и росту государственных затрат.
Закон об общественном транспорте не предусматривает возможности четко разделить маршруты на уездные и местные, и нет однозначной ясности, какой маршрут должен организовываться и финансироваться государством через региональный центр общественного транспорта, а какой — местным самоуправлением. Это привело к ситуации, когда решение о распределении маршрутов принимается в индивидуальном порядке, и к местным самоуправлениям относятся неодинаково. Таким образом, некоторые местные самоуправления получили возможность организовать передвижение своих жителей в основном с помощью уездного транспорта, в то время как другим пришлось самостоятельно организовывать транспорт и оплачивать его. ”Вопрос не только в деньгах, но и в равном отношении к местным самоуправлениям, а также в том, что из-за споров могут вообще не открыться важные автобусные маршруты или могут остаться нереализованными разумные изменения по оптимизации маршрутной сети, если неясно, кто должен организовывать автобусные перевозки и оплачивать их”, — прокомментировал государственный контролер Янар Хольм.
Аудит показал, что до сих пор нет четкой договоренности о принципах и задачах финансирования центров общественного транспорта, на которые центрам выделяются деньги из государственного бюджета, и о том, как эти деньги рационально использовать. Поэтому практика использования субсидий и расходы в центрах общественного транспорта различаются, и государство платит за организацию автобусного транспорта в одних уездах больше, чем в других. Ставка государственной субсидии для покрытия расходов центров общественного транспорта, включая договоры на оказание публичных услуг маршрутных перевозок, в 2019 году варьировалась от 0,83 евро за километр маршрута в Северной Эстонии до 1,31 евро за километр маршрута в Пярнуском уезде. Также в 2019 году субсидии местных самоуправлений для центров общественного транспорта варьировались от 0 евро в Тартуском уезде до 630 000 евро в Северной Эстонии.
Госконтроль рекомендовал министру экономики и инфраструктуры обязать Транспортный департамент, центры общественного транспорта и местные самоуправления рассмотреть возможность предложения альтернативных вариантов передвижения вместо регулярных автобусных маршрутов в малонаселенных регионах. Транспортному департаменту и центрам общественного транспорта Госконтроль рекомендовал изменить маршрутную сеть общественного транспорта исходя из реальных потребностей жителей в передвижении, и оценить экономическую целесообразность в случае имеющихся маршрутов и при открытии новых, с учетом также и альтернативных возможностей передвижения. Также Госконтроль рекомендовал генеральному директору Транспортного департамента разработать четкие правила финансирования центров общественного транспорта и целесообразного использования денежных средств для организации уездного общественного транспорта, а также упорядочить или создать новые информационные системы, собирающие данные об общественном транспорте, и внедрить единую общегосударственную систему продажи билетов.
Общая информация:
Госконтроль проанализировал, была ли в период с 2017 г. по 2019 г., при планировании, организации и финансировании уездного автобусного транспорта, учтена экономическая целесообразность, то есть целесообразность и экономичность затрат, и планировалась ли маршрутная сеть уездного автобусного транспорта на основе потребностей жителей в передвижении.
Координирующую роль в сфере общегосударственного уездного и коммерческого автобусного транспорта играет Транспортный департамент, который поручил задачи по организации общественного транспорта в уездах девяти центрам общественного транспорта, а также волостным управам Саареского и Хийуского уездов. В 2019 году были организованы перевозки по 1502 уездным автобусным маршрутам. В 2019 году 72 местных самоуправления имели местные автобусные линии, и в общей сложности имелось 654 волостных / городских маршрута.
На основании договора на оказание публичных услуг право на бесплатный проезд действует на автобусных маршрутах Тартуского, Йыгеваского, Валгаского, Пылваского, Выруского, Вильяндиского, Ида-Вируского, Ярваского, Ляэнеского, Саареского и Хийуского уездов. В Ляэнеском уезде проезд бесплатный в некоторых регионах.