Напоминаем! С 11 марта в Эстонии начнут действовать строгие ограничения

В помещениях продолжать тренировки могут только профессиональные спортсмены, участвующие в соревновательной системе спортивных союзов, члены взрослой и молодежной сборной Эстонии и кандидаты в нее, а также игроки высшей лиги командных видов спорта. Игрокам первой лиги тренироваться в помещениях запрещено.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации в помещениях и вне их

Правительство настоятельно советует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки вышлет образовательным учреждениям инструкции по безопасной организации учебного процесса, в которых повторит также информацию об основных мерах профилактики и организации работы.

Учитывая ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах и консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены и тесты. В дальнейшем, минимум до 11 апреля, нельзя проводить контактную подготовку к олимпиадам.

С 11 марта на дистанционное обучение должны перейти также ученики 1-4 классов, кроме того к контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии. В качестве исключения предусмотрено, что ученики начальных классов в случаях, когда этого не избежать, все же могут находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

C 11 марта в публичных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с другими окружающими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его разумное соблюдение не представляется возможным. Правило 2+2 следует соблюдать везде, передвигаясь в общественном пространстве, как на улицах, детских площадках, в парках и на парковках, так и на природе, когда, например, во время похода вы встречаете других людей. Правило 2+2 уже и раньше действовало везде в публичном пространстве внутри помещений.

Ограничение не распространяется на членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, спортсменов высшей лиги, людей с особыми потребностями, реабилитационную деятельность и тренировки людей, связанных с государственной обороной и внутренней безопасностью.

До 11 апреля предназначенные для публичного использования бани, СПА, водные центры и бассейны должны быть закрыты.

Как и ранее, ограничение на проведение подобных мероприятий не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги. Ограничения не распространяются также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью.

В спортивных соревнованиях, спортивных и посвященных подвижному образу жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие максимум 50, а вне помещений — максимум 100 человек.

С 11 марта спортивные соревнования как в помещениях, так и вне их разрешены только для профессиональных спортсменов в соревновательной системе спортивных союзов, членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, а также игроков высшей лиги командных видов спорта. Соревнования для первой лиги проводить запрещено.

Ограничения на спорт на свежем воздухе не распространяются на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее. Также ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью, занятий для людей с особыми потребностями и реабилитационных услуг.

Вне помещений все виды образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения, повышения квалификации, молодежной работы, занятий спортом и тренировок разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что вместе может передвигаться и заниматься спортом не более двух человек (считая также наставника или тренера), а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи.

Как и сейчас, ограничения не будут распространяться на занятия для людей с особыми потребностями и реабилитационную деятельность.

Банями, как услугой, организованной местным самоуправлением, могут пользоваться люди, у которых дома отсутствуют условия для мытья.

Публичные собрания, мероприятия, богослужения, культурные и развлекательные мероприятия в помещениях и вне их

До 11 апреля все публичные помещения должны быть закрыты для посетителей. Это касается театров, кино, музеев, выставочных залов, конференций, а также детских игровых комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино и т.п. В учреждениях, где можно проводить работу внутри организации, ее разрешено продолжать, соблюдая меры профилактики. Например, это касается репетиций в театрах и исследовательской работы в музеях.

Ограничения не распространяются на конференции, концерты и театральные представления, транслирующиеся по интернету, в которых участвуют только выступающие и необходимый вспомогательный персонал.

Во всех публичных помещениях запрещено проводить мероприятия по частному заказу.

Церкви могут оставаться открытыми для индивидуальных молитв, публичные богослужения и религиозные обряды не разрешены. По-прежнему можно проводить церемонии прощания с усопшими, но это рекомендуется делать в узком кругу близких, соблюдая по возможности правило 2+2 и нося маски. Не рекомендуется проводить дома поминки, если в них участвуют не только члены живущей в доме семьи.

Вне помещений будет разрешено находиться только на территории музеев, принимать участие в публичных собраниях, богослужениях и других публичных религиозных обрядах. Запрет на пребывание в таких местах и проведение таких мероприятий действует с 21.00 до 6.00.

На уличной территории музеев необходимо следить за тем, чтобы территория была заполнена не более, чем на 25%, и соблюдать правило 2+2. В публичных собраниях и религиозных обрядах может принимать участие не более 10 человек.

Общепит