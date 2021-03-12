Сэкономленные деньги и время. Зачем нужно улучшать качество видеоконференций?

Как отмечает Каспарс Петерсонс, менеджер по развитию решений для видеоконференций Logitech в странах Балтии, многие предприятия раньше не взвешивали возможность использования платформ для видео-коммуникации, поэтому удаленная работа стала для них большим вызовом. Он сам уже семь лет успешно работает из дома и каждый день встречает коллег и клиентов в формате видео: «Covid-19 безусловно оставит след на организации труда, и в будущем видео-встречи люди будут использовать так же активно, как сейчас. У таких перемен есть и свои преимущества – решения для видеоконференций могут упростить общение и способствовать развитию предприятия».

Ценные преимущества

Для видеозвонка необходима не только коммуникационная платформа, но и качественное оборудование. Logitech предлагает как веб-камеры для работы на компьютере дома, так и оборудование бизнес-класса для переговорных и больших конференц-залов. Все продукты Logitech можно подключить к наиболее популярным платформам, например, MS Teams, Zoom, Google Meet и т.д. «Невербальная коммуникация составляет две трети разговора. Чтобы успешно передать ее посредством видео, необходимы картинка и звук высокого качества, то есть нужно начинать с правильного оборудования. Да, в портативных компьютерах есть встроенные камера и микрофон, но этого мало, чтобы приблизить разговор к реальной жизни. Качество аудио и видео у веб-камеры гораздо выше», – поясняет Каспарс. Благодаря развитию технологий, разрешение камер Logitech обеспечивает качественные картинку и звук: собеседник может видеть так же четко, как вживую, к тому же во все веб-камеры встроен мощный микрофон.