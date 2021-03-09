Эстонский экспресс
09.03.2021, 21:21

Молодой британец борется против идиллической деревни попечения в Харьюмаа: нарушаются права человека!

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Külli-Riin Tigasson
Vallo Kruuser, erakogu
Жалобы на деревню Päikesekodu («Дом солнца»), построенную в Лийква, строчит Validity, расположенная в Будапеште организация по защите прав людей с особыми потребностями, которая считает, что такая деревня означает отделение ее жителей от остального общества.

Янно Келл, отец 12-летнего сына-аутиста, стоит у двери новехонького бревенчатого дома и говорит, что не понимает, как это может кому-то не нравиться. Здесь все сделано от души.

”Родители детей с аутизмом и синдромом Дауна повлияли на то, как здесь все должно было быть”, — говорит Янно Келл. Он исполнительный директор Päikesekodu в Лийква.

В сотрудничестве с Эстонским государством и структурными фондами Европейского союза родители детей с аутизмом и синдромом Дауна возвели в Харьюмаа деревню для молодых людей с ограниченными возможностями психического развития.

В 40 минутах езды от центра Таллинна, за небольшим лесочком посреди заснеженной поляны стоят четыре свежевыстроенных деревянных дома. Вокруг трех из них металлические ограды высотой до уровня глаз. Янно Келл с гордостью показывает пруд, в котором обитают карпы, — здесь будущие жители смогут кормить рыбу и купаться в жаркий летний день (глубина — полтора метра).

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