Молодой британец борется против идиллической деревни попечения в Харьюмаа: нарушаются права человека!

Янно Келл, отец 12-летнего сына-аутиста, стоит у двери новехонького бревенчатого дома и говорит, что не понимает, как это может кому-то не нравиться. Здесь все сделано от души.

”Родители детей с аутизмом и синдромом Дауна повлияли на то, как здесь все должно было быть”, — говорит Янно Келл. Он исполнительный директор Päikesekodu в Лийква.

В сотрудничестве с Эстонским государством и структурными фондами Европейского союза родители детей с аутизмом и синдромом Дауна возвели в Харьюмаа деревню для молодых людей с ограниченными возможностями психического развития.

В 40 минутах езды от центра Таллинна, за небольшим лесочком посреди заснеженной поляны стоят четыре свежевыстроенных деревянных дома. Вокруг трех из них металлические ограды высотой до уровня глаз. Янно Келл с гордостью показывает пруд, в котором обитают карпы, — здесь будущие жители смогут кормить рыбу и купаться в жаркий летний день (глубина — полтора метра).