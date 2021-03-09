Сенсация! Роналду и "Ювентус" вылетают из Лиги чемпионов!

В гостях туринцы проиграли португальцам со счетом 1:2, поэтому Криштиану Роналду и компании нужно было распечатывать ворота Агустина Марчесина. Но сначала забили португальцы — в начале первого тайма отличился Сержиу Оливейра. "Ювентус" ответил двумя голами и кучей упущенных моментов уже во второй половине игры.

В овертайме "Ювентус" продолжил давить. Удаление игрока "Порту" Тареми предопределило преимущество туринцев. Но на 115-й минуте все тот же Сержиу Оливейра со штрафного забил такой важный гол на выезде — теперь уже "Ювентусу", за счет правила выездного гола, нужно было забивать два мяча.

Буквально через несколько минут один из них и забил Рабьо — головой, после углового. На то, чтобы отыграть один мяч, туринцам оставалось 5 минут. Но больше взломать оборону португальцев во главе с Пепе, не получилось. "Ювентус" вылетает из Лиги чемпионов!

В другом противостоянии дня все решилось немного раньше. "Боруссия" выиграла у "Севильи" в гостевом матче (3:2), к тому же испанцы проиграли дважды ”Барселоне” — в чемпионате страны и кубке, а также неожиданно уступили ”Эльче”. Поэтому шансы подопечных Хулена Лопетеги оценивались крайне низко.

Немцы, казалось бы, решили все вопросы с помощью дубля Холанда и доигрывали матч, но испанцы сумели отыграться так же дублем — два гола на счету Эн-Несири, и концовка была жаркой. Но все-таки дальше проходит клуб из Дортмунда — 2:2 в ответной встрече.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.