Футзал Эстонии: шоу только начинается!
Стоит оговориться, что для официального завершения регулярного сезона 2020/2021 необходимо провести еще один матч: встреча девятого тура между «Нарвой Юнайтед» и «Тарту Рейвенс» была перенесена на 9 марта. Отметим, что «Юнайтед» уже не имеют никакой турнирной мотивации и никуда не сдвинутся со второго места, и наверняка всеми мыслями уже находятся в плей-офф, тогда как «вороны» ещё могут внести изменения в итоговую турнирную таблицу. Если гостям из Тарту удастся набрать три очка в Нарве, то они завершат «регулярку» третьими, сместив с этого места таллинский «Космос».
К слову, «Космос» завершил регулярный сезон на мажорной ноте, наконец, сыграв так, как от него давно ждали болельщики. «Космонавты» выдали одну из лучших игр в сезоне во втором тайме матча с «Кохилой»: уйдя на перерыв при счете 1:1, таллинцы завершили встречу со счетом 13:2 в свою пользу. После невзрачного зимнего отрезка, «Космос» наглядно продемонстрировал, что в плей-офф команда будет в полном порядке.
Впрочем, фаворит плей-офф известен уже давно: это «Виймси». В минувшем туре действующие чемпионы нанесли визит в Нарву, где встречались со своим главным преследователем - «Нарвой Юнайтед». Интрига матча заключалась даже не в том, что между собой играли первая и вторая команды регулярного чемпионата. Все любители эстонского футзала следили за тем, сможет ли «Виимси» установить рекорд первенства и пройти «регулярку» со стопроцентным результатом. И уже в самом дебюте встречи стало понятно, насколько игроки «Смсраха» жаждут войти в историю: всего через 80 секунд после стартового свистка гости уже вели со счетом 2:0. Когда к середине тайма счёт стал 4:0 в их пользу, стало понятно: они вцепились в рекорд цепкой хваткой, и ни за что его не отпустят. Итоговый счёт 9:2 на выезде ознаменовал уникальное достижение «Виимси»: 14 побед в 14 матчах! Как скоро кто-то сможет повторить это достижение – большой вопрос. Перед плей-офф чемпионы выглядят безоговорочным фаворитом, но в Эстонии существует давняя традиция: победитель регулярки, как правило, не выигрывает финишный рывок в матчах навылет. На данный момент можно с уверенностью предположить, что легкой прогулки в плей-офф у чемпионов прошлого сезона не будет, и соперники отдадут все силы, чтобы остановить фаворита.
Из других событий заключительного тура отметим Тартусское дерби, в котором на этот раз интриги не получилось: «Рейвенс» просто смяли «Максимум» 11:2 и продолжили свой подъем наверх по турнирной таблице. Тяжело поверить, что совсем недавно «вороны» располагались на последнем месте, а теперь могут закончить регулярный чемпионат третьими. Очевидно, что в плей-офф с «Тарту Рейвенс» легко не будет никому, а сами футболисты наверняка чувствуют в себе силы добраться, как минимум, до финала. Впрочем, желающих попасть в медали в этом сезоне более чем достаточно: не стоит списывать со счетов и «Силламяэ Силмет». Они провели местами нестабильный сезон, чередуя отличные матчи (чего только стоит уверенная домашняя победа над «Космосом») с откровенно неудачными. Если бы по итогам сезона вручали приз самой «веселой» команде, то, скорее всего, «Силмет» выиграл бы его с большим отрывом: их бесшабашный футзал позволил им стать второй командой лиги по забитым мячам (уступили только «Виимси Смсраха»), но в то же время больше силламяэсцев пропустили лишь совсем безнадежное «Румму Дунамо» и «Тарту Максимум». Символично, что «Силламяэ Силмет» закончил регулярный отрезок матчем с «Румму Дунамо», в результате которого как раз отражается весь их сезон: вроде бы уверенно победили 13:9, но в то же время позволили аутсайдеру забить целых девять раз, что стало их лучшим показателем в текущем чемпионате.
Итак, чемпионат Эстонии достиг своей кульминации. Важность даже малейшей ошибки в плей-офф возрастает в разы, поэтому эти матчи столь любимы зрителями, а у футболистов они отнимают в два раза больше сил. Весь год игроки шли к этим матчам сквозь пот, боль и иногда даже кровь, и они готовы сделать последний рывок к столь желанным медалям. Совсем скоро нас ждут невероятный накал, самоотверженность и спортивная злость, поэтому приготовитесь: шоу только начинается.