Футзал Эстонии: шоу только начинается!

Из других событий заключительного тура отметим Тартусское дерби, в котором на этот раз интриги не получилось: «Рейвенс» просто смяли «Максимум» 11:2 и продолжили свой подъем наверх по турнирной таблице. Тяжело поверить, что совсем недавно «вороны» располагались на последнем месте, а теперь могут закончить регулярный чемпионат третьими. Очевидно, что в плей-офф с «Тарту Рейвенс» легко не будет никому, а сами футболисты наверняка чувствуют в себе силы добраться, как минимум, до финала. Впрочем, желающих попасть в медали в этом сезоне более чем достаточно: не стоит списывать со счетов и «Силламяэ Силмет». Они провели местами нестабильный сезон, чередуя отличные матчи (чего только стоит уверенная домашняя победа над «Космосом») с откровенно неудачными. Если бы по итогам сезона вручали приз самой «веселой» команде, то, скорее всего, «Силмет» выиграл бы его с большим отрывом: их бесшабашный футзал позволил им стать второй командой лиги по забитым мячам (уступили только «Виимси Смсраха»), но в то же время больше силламяэсцев пропустили лишь совсем безнадежное «Румму Дунамо» и «Тарту Максимум». Символично, что «Силламяэ Силмет» закончил регулярный отрезок матчем с «Румму Дунамо», в результате которого как раз отражается весь их сезон: вроде бы уверенно победили 13:9, но в то же время позволили аутсайдеру забить целых девять раз, что стало их лучшим показателем в текущем чемпионате.