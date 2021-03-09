Михаил Кылварт призывает Каю Каллас объявить чрезвычайное положение

Первое предложение мэра — незамедлительно объявить чрезвычайную ситуацию. Это дает государству и местным самоуправлениям возможность быстрее реализовывать принятые решения, позволяет привлекать к разрешению ситуации, организации инфообмена и выполнению прочих задач кризисные комиссии органов местных самоуправлений. В то же время, чрезвычайная ситуация позволит более оперативно вносить изменения в правовые акты и в упрощенном порядке закупать необходимые средства, в том числе средства индивидуальной защиты, а также давать служащим публичного сектора дополнительные задачи или устанавливать отличные от обычного распорядка работы часы труда. Кроме этого, можно приобщать служащих к разрешению кризисных задач, если отмечается нехватка рабочей силы.

Кроме того, Михаил Кылварт выступает категорически против того, чтобы отдельные слои общества стигматизировались бы исходя из национальной принадлежности или региона проживания. ”Нет ни малейшей разницы, где именно в Эстонии или Таллинне больше заразившихся — мы должны признать, что стоим перед лицом очень большой беды, справиться с которой возможно только совместными усилиями, — отметил мэр столицы. — И если мы видим наличие более серьезной проблемы в какой-то из социальных групп, мы должны помогать и поддерживать, а не указывать на них пальцем.”

Тем временем информация об ограничениях, правилах и регуляциях должна быть простой, ясной и доступной. В очередной раз сигнал правительства по ограничениям в системе образования не был четко сформулирован. И люди не понимают, будут ли с четверга открыты детские сады или нет.

По мнению Кылварта, основная проблема состоит в недооценке серьезности ситуации и проистекающих из этого ложных и постоянно меняющихся сигналов населению, недостаточной подготовке, а также хаотичном внедрении запоздалых мер. ”Серьезность ситуации и введение направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией мер, к сожалению, уже не зависят от того, какой штамм вируса распространяется в нашей стране”, — отметил Кылварт.

В то же время следует разработать план организации труда и поэтапного выхода из ограничений.

”При введении дополнительных условий по организации жизни мы должны сразу сообщать, каким образом мы будем из них выходить. Люди эмоционально очень устали, и это вызвано не только лишь самими ограничениями, но и неуверенностью и хаотично изменяющейся ситуацией”, — значится в письме премьер-министру.

Для системного смягчения воздействия ограничений Кылварт видит необходимость в скорейшей разработке комплексного пакета социальных пособий как для частных лиц, так и предпринимателей, пострадавших от ограничений.

”Прежде всего следует продумать и определить меры поддержки детей, людей с особыми потребностями, пенсионеров, а также малообеспеченных слоев населения и тех, кто лишился работы”, — подчеркнул мэр Кылварт.

Мэр столицы рекомендует правительству начать широкомасштабную раздачу средств индивидуальной защиты, которую можно было бы организовать в сотрудничестве с самоуправлениями.

”Цель бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты состоит в том, чтобы ими могли начать пользоваться и те люди, кто не мог себе этого позволить по экономическим соображениям. В то же время распределение средств индивидуальной защиты среди населения стало бы важным способом воздействия на изменение поведенческих привычек людей”, — отметил Кылварт.

Также мэр предложил подготовить пункты вакцинации с высокой пропускной способностью, и незамедлительно начать переговоры о закупке дополнительных объемов вакцины напрямую с производителями также и из-за пределов Европейского союза, в том числе, из России и Китая.

По оценке Михаила Кылварта, государству следует незамедлительно приступить к подготовке дополнительных мест для оказания услуг здравоохранения.