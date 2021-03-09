Полиция проверит соблюдение ограничений в спортивных залах

По словам заместителя руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Арго Тали, результаты проверок за прошедшие недели показывают, что люди, в основном, соблюдают ограничения и понимают их необходимость. ”Лишь небольшая часть людей не знает об установленных ограничениях или отказывается их соблюдать. Можно похвалить и работодателей, которые обеспечивают своим работникам и посетителям безопасную среду в магазинах и на предприятиях”, — сказал Тали.

”Больше, чем прежде, мы будем уделять внимание спортивным залам, где люди должны быть рассредоточены и соблюдать дистанцию. С четверга будут установлены новые ограничения для спортивных залов, вслед за чем мы проведем выборочные проверки, чтобы убедиться, что новые правила соблюдаются”, — сказал Тали.

Проверки продолжатся также в продуктовых магазинах, на заправках, в общественном транспорте и на небольших предприятиях. ”Нами замечено, что, в отличие от торговых центров, люди меньше носят маски именно в маленьких магазинах и на заправках. Не в каждом магазине есть охранник, который может напомнить о необходимости носить маску. В то же время, человек может подумать, что он заглянет лишь ненадолго и ничего не случится, однако сейчас опасность заражения очень высока и можно заразиться где угодно. В ходе проверок мы также будем обращать внимание на наличие дезинфицирующих средств”, — объяснил Тали.

На прошедших выходных полицейские проверили соблюдение ограничений в 1533 местах, в том числе в 81 увеселительном заведении, семи церквях, 1018 торговых точках, в 223 общественных транспортных средствах, а также в 224 других общественных помещениях. По оценке полиции, в проверенных местах носили маску девять из десяти человек. В ходе проверок маски были розданы более 900 лицам. Помимо этого, было выявлено семь человек, нарушивших требование по самоизоляции.