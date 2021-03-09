09.03.2021, 12:30
Большинство читателей RusDelfi поддерживают новые ограничения(38)
Foto: Anni Õnneleid
Результаты опроса на портале RusDelfi показали, что около половины респондентов согласные с новыми ограничениями, которые вступят в силу в четверг.
За вариант "давно надо было ввести локдаун" проголосовало 46% ответчиков. Почти каждый второй считает, что правительству нужно было еще раньше ограничить передвижения людей, закрыв магазины, школы и другие общественные места.
При этом только 3% считают своевременным решением усилить ограничения с 11 марта.
За продление действующих ограничений и избежание закрытия торговый центров и кафе высказалось 14%.
Против ограничений выступают 12% респондентов, а 24% до сих пор не верят в коронавирус и пандемию.
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