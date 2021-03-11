Шрамов у них больше, чем у иного взрослого. Попавшие под пули лихулаского стрелка дети до сих пор ходят в больницу из-за отравления свинцом

Мать погибшего мотоциклиста каждый раз в страхе, когда дети уходят из дома

"Теперь не буду ни останавливаться, ни выяснять, нужна ли помощь, если кто-то стоит на обочине", — ответил Мартин на обобщающий вопрос прокурора о том, как этот инцидент повлиял на него в целом.

Среди других свидетелей показания вчера дал водитель автомобиля Audi, который вместе с водителем Mitsubishi и мотоциклистом бросился в погоню за нарушителем. В тот вечер он подвозил свою сестру Силле к ее подруге. Почему они вообще решились сесть на хвост вероятно пьяному водителю? "Чтобы убедиться, что он не причинит себе или другим вреда", — сказала Силле.

После задержания у обвиняемого было диагностировано опьянение, вызванное употреблением алкоголя и успокоительных средств, однако, по оценке прокуратуры, опьянение не помешало ему осознавать последствия своих действий.

Далее 32-летний мужчина прошел почти четыре километра по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским. Одна пуля попала полицейскому в шлем.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрели в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.

Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от Лихула . Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

Когда полицейские приехали в три часа ночи к Майе Рягастик с трагическим известием, она была еще не в курсе событий — интернет есть не везде.

"Мы все сломлены этим событием, по-прежнему сломлены. Я всегда боюсь, когда дети выходят из дома или в дороге. Я чувствую страх, когда читаю в прессе, что кто-то где-то применил оружие. У меня возникает паника", — рассказывает Майе.

Как сказала женщина, она считает справедливым наказанием для лихулаского стрелка пожизненное заключение. "Это не вернет потерю, но было бы справедливым. Я думаю, что таким людям не место в нашем обществе".

По словам матери, погибший Вирго был очень доброжелательным и готовым прийти на помощь человеком. "Он не ждал, когда его попросят — когда на болоте в Аэгвийду был пожар, он пришел вечером домой, переоделся и пошел добровольцем на помощь. Он ходил искать и потерявшихся людей", — рассказывает Майе. То же самое на суде про Вирго сказали и его друзья.

Дети до сих пор ходят в больницу. "Шрамов у них больше, чем у любого моего друга"

Пострадавшие в результате обстрела дети ехали в машине вместе со своими бабушкой и дедушкой — Раулем и Юлле Хейнвер.

Поначалу им показалось, что прозвучали выстрелы охотников, но вскоре стало ясно, что нужно как можно быстрее спасать себя и детей. То, что Рауль сам получил ранение, он осознал позже, когда доехали до Скорой помощи. К сожалению, его супруге Юлле, с которой они прожили в браке 36 лет, врачи были помочь бессильны.

Родители пострадавших детей — Сирет и Рандо — еще весной сообщили знакомым, что дети выздоровели, но вскоре всё-таки выяснилось, что эта печальная история еще не закончилась.

У мальчиков от попавших в тело осколков пуль возникло отравление свинцом. По словам Сирет, это такое случается редко. "Мальчиков лечили, они постоянно ходят сдавать анализы крови", — говорит Сирет. У младшего сына в феврале вытащили кусочек пули, будет ли от операции польза — покажет время.

По словам Рандо, дети потихоньку приходят в себя. "У мальчиков шрамов больше, чем у кого-либо из моих друзей. Другие дети в детском саду спрашивают: что это такое, что случилось? Мы все им рассказали, нет смысла скрывать".

Всего было в ходе судебного заседания допрошено 11 свидетелей со стороны прокуратуры. Процесс продолжится на следующей неделе. По плану, слушания должны завершиться в апреле. Общая сумма по гражданским искам, предъявленная Микку Таррасте, составляет около 350 000 евро.

(Имена свидетелей изменены)

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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