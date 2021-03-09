Лутсар о комендантском часе: неужели нам нужны военные и полиция, чтобы люди не собирались вместе?(81)
”Было принято во внимание все”, — сказала Лутсар, но добавила, что лично она не переводила бы на дистанционное обучение начальные классы.
Несмотря на то, что наши соседи Латвия и Финляндия либо уже ввели, либо готовятся к введению комендантского часа, Лутсар такой подход не разделяет. ”Введение комендантского часа и выведение на улиц вооруженных сил все-таки требует других условий”, — отметила вирусолог.
Лутсар сказала, что в нынешней ситуации важнее всего снизить индекс репродукции r0, что можно сделать только уменьшением контактов между людьми. ”Если люди не будут контактировать друг с другом или если мы сведем контакты к минимуму, то вирус не сможет распространяться. Все просто”.
Тем не менее, введение комендантского часа научный совет считает непропорциональной мерой. ”Ну, слушайте, неужели нам действительно нужны военные и полиция, чтобы люди не собирались вместе? Мне это кажется непропорциональным”, — сказала Лутсар.
Снова научный совет соберется в следующий понедельник.
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