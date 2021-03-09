За сутки выявлено 1308 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах 640 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 860 человек. 649 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 116, в Ляэне-Вирумаа — 94, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа — 41, в Ляэнемаа — 36, в Вильяндимаа — 23 и на Сааремаа — 20 новых случаев заражения коронавирусом. В Рапламаа добавились 15, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по 6, в Вырумаа — 5, на Хийумаа — 3 и в Валгамаа — 1 новый случай заражения. В Пылвамаа не добавилось ни одного нового положительного результата. В случае 26 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 86 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 640 пациентов.

По состоянию на утро 9 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 640 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 59 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Были открыты 86 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 50 человек, 23 человека перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались два человека с коронавирусом: 87-летняя женщина и 82-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 669 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 4092 случая заболевания COVID-19 у 3941 человека.

По состоянию на 9 марта выздоровели 57 206 человек. Из них истории болезни 40 852 человек (71,4%) завершены, у 16 354 человек (28,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.