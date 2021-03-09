За сутки выявлено 1308 новых случаев заражения коронавирусом, в больницах 640 человек(50)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 860 человек. 649 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 116, в Ляэне-Вирумаа — 94, в Тартумаа — 56, в Пярнумаа — 41, в Ляэнемаа — 36, в Вильяндимаа — 23 и на Сааремаа — 20 новых случаев заражения коронавирусом. В Рапламаа добавились 15, в Йыгевамаа и Ярвамаа — по 6, в Вырумаа — 5, на Хийумаа — 3 и в Валгамаа — 1 новый случай заражения. В Пылвамаа не добавилось ни одного нового положительного результата. В случае 26 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1361,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток были открыты в общей сложности 86 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 640 пациентов.
По состоянию на утро 9 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 640 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 59 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.
Были открыты 86 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 50 человек, 23 человека перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались два человека с коронавирусом: 87-летняя женщина и 82-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 669 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 4092 случая заболевания COVID-19 у 3941 человека.
По состоянию на 9 марта выздоровели 57 206 человек. Из них истории болезни 40 852 человек (71,4%) завершены, у 16 354 человек (28,6%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 994 902 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 77 491 положительный первичный результат (7,8% от общего количества тестов). С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 105 845 человек, две дозы вакцины получили 44 235 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 105 845 человек, из которых 44 235 человек получили обе дозы. За сутки были введены 3694 дозы, в общей сложности было введено 150 080 доз вакцины.
В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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