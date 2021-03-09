Джен Псаки: Россия пытается подорвать доверие к западным вакцинам

По ее словам, работа по дискредитации вакцин ведется сразу на нескольких интернет-платформах и за ними стоят российские спецслужбы.

О российской дезинформации заявил в понедельник и представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Определены четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб и распространяли дезинформацию о вакцинах, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", — сказал он.

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США выявил три таких платформы, которые, как утверждают в GEC, распространяют дезинформацию не только о вирусе, но и о международных организациях, военных конфликтах, протестах и обо всем, что может потенциально способствовать расколу в западном обществе.

"У этих агентств разный охват, тон и целевая аудитория, но все они распространяют российскую пропаганду и дезинформацию", — заявил представитель GEC.

Организация еще в августе 2020 года выпустила специальный отчет на эту тему, в том числе и на русском языке, под названием "Основные элементы экосистемы российской дезинформации и пропаганды".

Об этом также сообщила недавно газета Wall Street Journal. Издание пришло к выводу, что это целенаправленная кампания по дезинформации, скоординированная российским спецслужбами, которая стала нарастать по мере того, как в США и других западных странах началась активная вакцинация населения препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.

В качестве примера такой дезинформации газета приводит публикацию одной из трех упомянутых медийных платформ — так называемого народного информационного агентства Новостной фронт (в английской версии — News Front).