Рийгикогу обсудит организацию вакцинации в качестве вопроса государственной важности

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что в сложившейся ситуации крайне важно предоставить людям четкую информацию о том, когда, где и с помощью какой вакцины они могут привиться от коронавируса. ”В Эстонии вакцинацию прошли более 100 000 человек. По состоянию на утро понедельника в Эстонии было введено 146 392 дозы вакцины. По этому показателю мы — на пятом месте в Европейском союзе. Темпы вакцинации от COVID-19 на протяжении семи недель росли и продолжают расти. В марте вырастут как число поставок вакцины в Эстонию, так и объемы вакцины, доступной в центрах семейных врачей. Важно обеспечить эффективную логистику и как можно более высокие темпы вакцинации. Если мы будем действовать таким образом, то есть надежда, что лето мы уже сможем провести в привычном ритме жизни”, — сказала Котка.