Новости Эстонии
08.03.2021, 23:02

ОПРОС RUSDELFI | Как вы относитесь к ограничениям, введенным правительством Эстонии?

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Foto: Anni Õnneleid
С четверга в Эстонии ужесточаются ограничения в связи с распространением коронавируса. Каждый день в Эстонии прибавляется более 1000 больных, а больницы не выдерживают нагрузки.

Начиная с четверга в Эстонии ужесточаются ограничения.

  • Школы полностью переходят на дистанционное обучение, включая младшие классы.
  • Детские сады продолжают работу, но родителям настоятельно рекомендуется не пользоваться их услугами.
  • Закрываются магазины за исключением продуктовых, аптек и других мест продажи товаров первой необходимости. Будут работать пункты выдачи товаров drive-in на свежем воздухе.
  • Закрываются рестораны и бары (торговать можно только на вынос) и т.д.

Полный список ЗДЕСЬ.

Как вы относитесь к этим ограничениям?

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