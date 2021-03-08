ОПРОС RUSDELFI | Как вы относитесь к ограничениям, введенным правительством Эстонии?

Начиная с четверга в Эстонии ужесточаются ограничения.

Школы полностью переходят на дистанционное обучение, включая младшие классы.

Детские сады продолжают работу, но родителям настоятельно рекомендуется не пользоваться их услугами.

Закрываются магазины за исключением продуктовых, аптек и других мест продажи товаров первой необходимости. Будут работать пункты выдачи товаров drive-in на свежем воздухе.

Закрываются рестораны и бары (торговать можно только на вынос) и т.д.

Как вы относитесь к этим ограничениям?

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