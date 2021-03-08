08.03.2021, 23:02
ОПРОС RUSDELFI | Как вы относитесь к ограничениям, введенным правительством Эстонии?(121)
Начиная с четверга в Эстонии ужесточаются ограничения.
- Школы полностью переходят на дистанционное обучение, включая младшие классы.
- Детские сады продолжают работу, но родителям настоятельно рекомендуется не пользоваться их услугами.
- Закрываются магазины за исключением продуктовых, аптек и других мест продажи товаров первой необходимости. Будут работать пункты выдачи товаров drive-in на свежем воздухе.
- Закрываются рестораны и бары (торговать можно только на вынос) и т.д.
Как вы относитесь к этим ограничениям?
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