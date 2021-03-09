Из-за системного неравенства русское население Эстонии испытывает больше страхов во время коронавируса

Меньшинства переносят беды по-другому

Опыт других стран показывает, что пандемия коронавируса намного сильнее сказывается именно на национальных меньшинствах.



В Соединенных Штатах американский индейцев, афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки госпитализируют в три-четыре раза чаще, чем белых американцев. Смертность среди представителей национальных меньшинств США почти в три раза выше.

В Великобритании смертность от коронавируса среди мужчин - выходцев из стран Африки в 3,3 раза выше, чем среди мужчин коренного населения того же возраста. Смертность от COVID-19 среди чернокожих женщин и в 2,4 раза выше, чем у британок.

В Великобритании от пандемии больше всего пострадали бангладешцы (43%) и чернокожие африканцы (38%). Для сравнения: белые британцы - 22%, выходцы с островов Карибского бассейна - 21%.

В качестве причин приводятся системное социальное неравенство в течение долгого времени (включая больший стресс, больше проблем со здоровьем), ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию, структура рынка труда (включая более опасные рабочие места, работу на передовой, работу с повышенным риском на производстве), образование, разрыв в доходах и благосостоянии, отсутствие информации или недоверие к источникам информации.