Тартуский суд решил не освобождать досрочно двух югославских военных преступников

Основной аргумент — то, что ни один из осужденных не отбыл еще две трети от назначенного наказания, при этом отсутствуют какие-то исключительные обстоятельства для УДО.

78-летний Драгомир Милошевич признан МБТЮ виновным в военных преступлениях, во время Боснийской войны он командовал Сараевско-Романийским корпусом, который три года держал в осаде город Сараево, в 2009 году апелляционная палата МТБЮ сократило срок до 29 лет.

66-летний Милан Мартич был третьим и последним президентом республики Сербская Краина во время войны за независимость Хорватии в период 1994–1995, в 2007 году МТБЮ признал Мартича виновным в военных преступлениях и приговорил его к 35 годам тюрьмы.

Эстония и трибунал заключили соглашение об исполнении судебных приговоров, в соответствии с которым Эстония при необходимости по просьбе трибунала принимает осужденных лиц для отбывания наказания.

В Тартуской тюрьме также сидит 53-летний Милан Лукич, который возглавлял военизированную группировку боснийских сербов "Белые орлы".