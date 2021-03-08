82-летняя женщина после вакцинации Pfizer/BioNTech попала в ДТП. За неделю выявлено четыре серьезных случая побочного действия

На прошлой неделе в Департамент лекарственных средств было направлено четыре сообщения о серьезных побочных эффектах после вакцинации.

Помимо упомянутой уже 82-летней женщины, серьезная жалоба на состояние здоровья была у 77-летней женщины, у которой спустя два часа после введения второй дозы вакцины, возникла сердечная аритмия, потребовавшая врачебной помощи. Пациентка поправилась.

Не требующие госпитализации болезненные симптомы после второй дозы вакцины были у двух людей в возрасте до 65 лет.

В сообщениях о побочных действиях среди вакцинированных в возрасте свыше 70 лет были: температура, нарушение равновесия, тошнота, диарея, слабость, головокружение, обморок, реакция в области укола.

Департамент лекарственных средств подчеркивает, что все вакцинированные, особенно пожилые, должны быть осторожными, чтобы падение вследствии головокружения, обморока и потери равновесия не привело бы к травме. При появлении таких побочных явлений нужно воздержаться от управления автомобилем.

На прошлой неделе всего в Департамент лекарственных средств поступило 59 сообщений о побочных эффектах вакцины Pfizer/BioNTech: 52 сообщения о побочных явлениях было от женщин, в том числе из них три в возрасте свыше 70 лет; 7 сообщений было от мужчин, из них 2 в возрасте свыше 70 лет.

75% сообщений касались второй дозы, 15% — первой и 10% — о нежелательной реакции после обеих доз.

Больничный на 2-3 дня потребовался в двух случаях.

Обо всех жалобах после вакцинации нужно сообщать в организацию, которая делала прививку или непосредственно в Департамент лекарственных средств.

Побочные действия — знак силы организма

Семейный врач Кармен Йоллер говорит, что побочное явление показывает силу иммунитета. По ее словам, побочные действия — нормальные явления для всех вакцин, в том числе и от коронавируса. Их не стоит бояться, но надо учитывать.

Как сказала врач, побочная реакция на вакцину AstraZeneca обычно проявляется после первой дозы, а на вакцину Pfizer/BioNTech — после второй.