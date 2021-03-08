Эстонский сервисмен сборной России Урмас Вяльбе: нужно было Большунову первое место дать, а Клэбо второе

Большунов против Клэбо на финише 50-километровой гонки. Кто прав? Кто виноват?

Это только мое мнение, но Клэбо поехал туда, куда не надо было, потому что трасса была занята, а рядом были свободные места. Почему туда? Скорее всего, это было не специально. Я не понимаю, почему он так сделал, там ведь места мало, это горизонтальный радиус тем более. Но то, что произошло потом — это для всех не нормальная ситуация. Я давно лыжным спортом занимаюсь, но такого решения спортсмена ни разу не видел.

А в целом решение дисквалифицировать было правильным, как вы считаете?

Наверное, нет. Нужно было Большунову первое место дать, Клэбо — второе и тому, кто шел за ними — третье. Это то, как бы я хотел. Клэбо помешал, это ясно и это — нехорошо, за такое нужно наказывать, но не так сильно.

Большунов — настоящий король лыж?

Ну конечно. Он все дистанции бегал, и конечно очень хотелось бы, чтобы они честно финишировали, не мешали друг другу. Я, если честно, не знаю, кто из них бы выиграл. Клэбо всегда очень сильно финиширует — не важно, коньком или классикой. Но это было 50 км, и я думаю, очень большие шансы были у Сан Саныча (Большунова — прим. RusDelfi), там уже палками отталкиваться не так просто, как после 15 км дистанции. Так что очень жалко, что мы не увидели такую честную и чистую борьбу.