Планета футзала: Украинский клуб в Дании – реальность!

Несколько слов об уровне датского футзала. Мы можем судить воочию только об уровне западной зоны, где мы играем. Игроки, выступающие в датских футзальных командах - это в основном футболисты, которые не имеют контрактов в профессиональном футболе. Летом они играют на зелёном поле, зимой на паркете. В основном играют в силовой футзал. Много рослых игроков, поэтому в датских командах часто практикуется игра на «столба». В командах, в которых играют легионеры, например, как в чемпионе «Гентофе», практикуется более гибкая игра. Конечно, как и в большом футболе, датские футзалисты многого добиваются за счёт самоотдачи.

Вы перечислили несколько дивизионов, а нельзя ли было сразу заявится, как минимум, в первую лигу? В Дании подобное невозможно. Для того, чтобы попасть в сильнейший дивизион, нужно пройти все стадии. То есть если бы в нашем регионе были лиги С и В по футзалу, то мы были бы обязаны пройти и эти стадии. Здесь с этим строго. Даже при условии, что футзал только набирает популярность.

Наша команда была основана в 2014 году. Играли в большой футбол под названием «Саллингсунд Интер». Начали в самом низком дивизионе датского футбола – шестом. Спустя три года выиграли четвёртый дивизион, но подняться выше не смогли. Для нас ведь футбол на то время, как и сейчас футзал, это хобби. Все работают в основном в аграрной сфере. Некоторым игрокам приходиться до базы мотаться от 75-100 км в одну сторону. Поэтому приняли решение попробовать свои силы на паркете. Так как в нашем регионе не было лиг С и В, то нашей команде предложили принять участие в Лиге «А». Выиграв свою зону и заняв 4-е место в плей-офф чемпионата А, получили право играть в первой лиге датского футзала. В прошлом году наша команда выиграла право в переходном матче играть в высшей лиге датского футзала.

В Украине бич для футзала – это сами залы. А как с этим вопросом обстоят дела в Дании?

Лучше некуда. Почти в каждой деревне современный зал. В том зале, где мы играем домашние встречи, без проблем можно провести матч Дания–Украина. Для этого есть все условия. Во всяком случае у меня есть такое желание. Более того если была бы возможность, то хотел бы, чтобы «Скиве Футзал Клаб» сыграл товарищеский матч со сборной Украины. Для популяризации нашей команды. Тем более, под наш клуб выделен зал и местная власть покрывает почти все расходы на него. Мы платим только маленькую частицу – 5 процентов от всей стоимости.

Если мы заговорили о финансовой составляющей Вашей команды...

Мы запланировали бюджет в пределах 40 000 долларов. В этой сумме нет зарплат – все наши игроки выступают бесплатно. Зато деньги нужны на тренировку, дорогу, питание, форму, мячи, услуги массажиста. То есть, никакой роскоши – лишь самое элементарное. К примеру, бюджет одного из наших соперников по борьбе за выход в плей-офф – «Хьерринга» – не менее 150 000 долларов. Самая большая проблема нашей команды – это собрать состав на тренировку и игру, ведь большинство игроков живёт в радиусе 50–100км от нашей базы. И людям надо помочь добраться туда и обратно. Плюс у нас пока нет своего автобуса, на выездные матчи мы ездим на своих автомобилях.

Что собой представляет клуб?

Мы начинали как ФК «Саллингсунд». Но это футбольный клуб. Мы просто играли от его имени, но в футзале. Поскольку удалось выйти в элитный дивизион, то нужно было создавать футзальный клуб. Это уже сделано, и с 27 октября мы называемся футзальный клуб «Скиве». Естественно, нам нужен был директор. Поговорив с ребятами, решили обратиться к одному из местных мужчин. Именно поэтому пригласили Лео на должность директора, и он согласился. Нужно понимать, Расмуссен – датчанин. Они между собой могут лучше понять друг друга, знают как вести переговоры на высшем уровне. Выход на самый высокий уровень привел к тому, что уже есть несколько спонсоров, которые хотят нас поддерживать.

Откуда берутся поступления в бюджет клуба?

Мы уже имеем около 10 000 долларов от спонсоров. В основном это локальные компании. Также помогают обычные украинцы, которые работают в Дании. Мы создали логотип «ИО Патриот». Он будет расположен на форме. Это деньги именно от украинской диаспоры. Кто-то вкладывает 10 долларов, кто-то 20, а кто-то 50, например. При переводе человек указывает в назначении платежа «ИО Патриот» и мы знаем, что это поступления от диаспоры. Надеемся, что спонсорами станут украинские компании, которые ищут выход на рынок Дании.

А как с поддержкой болельщиков?

С этим проблем нет – в каждом населённом пункте есть диаспора украинцев, которая поддерживает нас. Не обделены мы вниманием на домашних матчах и со стороны датчан.

Источник – Украинский футзал