Кая Каллас: начальные классы могли бы перейти на дистанционное обучение уже со среды

"Направим начальные классы на дистанционное обучение как можно быстрее. Но нужно все-таки и определенное время на подготовку. Если мы сегодня примем решение, то школы будут готовы перейти на дистанционное обучение уже со среды. Но все зависит от того, как быстро мы сможем сегодня принять решение", - сказала Кая Каллас.