08.03.2021, 16:16
Кая Каллас: начальные классы могли бы перейти на дистанционное обучение уже со среды(20)
Foto: Andres Putting
Премьер-министр Кая Каллас сообщила ERR, что правительство соберется в понедельник вечером обсудить дополнительные ограничения и, например, начальные классы могут отправить на дистанционное обучение уже со среды, 10 марта.
Новые ограничения могли бы действовать точно весь март, но, возможно, что и первую половину апреля, передает RusERR.
"Направим начальные классы на дистанционное обучение как можно быстрее. Но нужно все-таки и определенное время на подготовку. Если мы сегодня примем решение, то школы будут готовы перейти на дистанционное обучение уже со среды. Но все зависит от того, как быстро мы сможем сегодня принять решение", - сказала Кая Каллас.
Ранее Каллас сказала, что из-за британского штамма Эстония может ввести локдаун.
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