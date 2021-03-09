Опрос: почти половина жителей Эстонии не против введения налога на уборку снега

Такие данные были получены в результате опроса, проведенного в феврале фирмой Norstat.

Выяснилось, что 73% ответивших считает уборку тротуаров обязанностью местного самоуправления и только пятая часть согласна, что это должны делать владельцы домов. Кроме этого, 26% респондентов были не против восстановления земельного налога, если бы за счет этого можно было бы покрыть расходы, связанные с уборкой снега. Против восстановления налога выступили 56%.

”Исследование показывает, что в свете очень снежного февраля и скользких дорог у людей сформировалось четкое ожидание: за поддержание порядка в публичном пространстве должно отвечать местное самоуправление. Если восстановление земельного налога поддерживает лишь четверть ответивших, то за введение сезонного налога на уборку снега выступило около половины респондентов”, — сказала руководитель Norstat Эвелин Паэ.

Всего была опрошена 1000 человек со всей Эстонии.

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