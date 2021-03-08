Эстония на этой неделе получит 52 400 доз вакцин от коронавируса

AstraZeneca поставит в Эстонию две партии вакцины: 21 600 доз во вторник и 9600 доз — в пятницу.

В пресс-службе министерства подтвердили, что вакцины распределяются с центрального склада Департамента здоровья согласно полученным заказам фактически сразу, т.е. в следующие дни после их поставки. Дольше хранятся только вакцины, предназначенные для введения второй дозы препарата, которые также полностью забронированы учреждениями здравоохранения.