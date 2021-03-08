08.03.2021, 12:57
Эстония на этой неделе получит 52 400 доз вакцин от коронавируса(14)
Foto: Argo Ingver
До 14 марта в Эстонию поступит четыре партии вакцин от COVID-19 в общем количестве 52 440 доз, пишет rus.err.ee.
В понедельник состоится обычная поставка вакцины Pfizer/BioNTech в количестве 14 040 доз.
Препарат Moderna в количестве 7200 доз будет доставлен в воскресенье.
AstraZeneca поставит в Эстонию две партии вакцины: 21 600 доз во вторник и 9600 доз — в пятницу.
В пресс-службе министерства подтвердили, что вакцины распределяются с центрального склада Департамента здоровья согласно полученным заказам фактически сразу, т.е. в следующие дни после их поставки. Дольше хранятся только вакцины, предназначенные для введения второй дозы препарата, которые также полностью забронированы учреждениями здравоохранения.