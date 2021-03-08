Министерство финансов готовит дополнительный бюджет

По словам Пентус-Розиманнус, в нынешней быстро усугубляющейся ситуации правительство должно выступить с дополнительным пакетом помощи. Поддержка будет оказана экономическому сектору, сферам здравоохранения, культуры и образования. Самые экстренные потребности, по словам министра, возможно покрывать за счет резервного фонда, но ясно, что без дополнительного бюджета не обойтись.