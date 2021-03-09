Эстонский экспресс-тест на коронавирус готов

Председатель правления Selfdiagnostics OÜ Марко Лехес подтвердил, что сейчас тест используется на профессионально уровне и все необходимые для это разрешения получены. Когда тест будет введен в эксплуатацию в Эстонии, он сказать не смог.

”Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы надеемся, что Департамент здоровья рассмотрит ходатайство как можно быстрее, чтобы применение экспресс-теста смогло хоть немного улучшить прогнозы”, — сказал Лехес.

Эстонско-немецкая компания Selfdiagnostics в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Таллиннского технологического университета, а также международными партнерами разработала платформу для быстрого ПЦР-тестирования на COVID-19, которая позволяет пользователю самостоятельно обнаруживать вирус за 45 минут.

Клинические испытания продемонстрировали, что новый экспресс-тест ПЦР обладает точностью, сравнимой с лабораторной.

В сравнении с используемыми сегодня тестами на COVID, новый тест более удобен для пациента, поскольку для него требуется не носоглоточный соскоб, а соскоб из носа, слюна или жидкость после промывания горла, и он обнаруживает вирус и бактерии в пробе пациента быстрее, чем ПЦР-тесты центральной лаборатории — всего за 45 минут.

Экспресс-тест Selfdiagnostics дополняет тестирование центральной лаборатории, позволяя проводить тесты в местах без соответствующей инфраструктуры и лабораторных специалистов. Платформа основана на изотермической амплификации нуклеиновых кислот, то есть на обнаружении присутствия вирусной РНК при постоянной температуре. Платформа тестирования разработана таким образом, чтобы тесты можно было транспортировать и хранить в нормальных условиях. Кроме того, тест прост в использовании и может быть выполнен человеком в домашних условиях.