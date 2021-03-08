ВИДЕО | В Амстердаме устроили вечеринку на 1300 человек ради COVID-эксперимента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parool.nl.

В субботу вечером самую большую крытую арену Ziggo Dome пришли 1300 человек на часовой DJ-сет. Всех участников вечеринки разделили на пять "бульбашек" по 250 человек и еще одну из 50 человек, в каждой из которых действовали разные правила.

Целью этого эксперимента было проверить и выяснить, как можно проводить массовые мероприятия вроде клубных вечеринок в условиях продолжающейся пандемии. Исследователи выяснят, как коронавирус может распространяться при различных правилах в помещениях, включая привычный близкий контакт между людьми на танцевальных вечеринках без масок и социальной дистанции.

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