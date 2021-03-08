Женщина за рулем — хуже мужчины?

Представители сильного пола обожают быструю езду. И при выборе нового автомобиля для них чрезвычайно важны такие параметры, как большое количество лошадиных сил. Иными словами, чем спортивнее и быстрее авто, тем лучше. Стоит ли говорить о том, что верхние строчки в списке предпочтений мужчин занимают такие марки, как Porsche и Jaguar. А вот женщины якобы ездят медленно. Так ли это?

Принято считать, что женщины тяготеют к автомобилям-малолитражкам, поскольку они бюджетные, не требуют больших расходов, для них проще найти парковку. А еще для автолюбительниц якобы очень важную роль играет цвет: ну, вроде как "авто надо подбирать под помаду". Однако вопреки распространенному мнению, при покупке автомашины среднестатистическую женщину прежде всего интересует не размер и цвет, а надежность и безопасность машины. А второй по значимости критерий - легкость управления и комфортабельность салона. Еще в списке непременных "наворотов" - сиденье с интегрированным в него массажером, автоматическая коробка передач, подушки безопасности, кондиционер, парковочный ассистент, пишет онлайн-издание Focus.

В определенной степени так оно и есть. Как пишет онлайн-издание Focus, большинство мужчин и в самом деле придают значение внешним данным автомобиля. Однако при выборе они обращают внимание, в первую очередь, отнюдь не на габариты. Абсолютным приоритетом тут является крутой дизайн. Если машина оригинально оформлена, она может быть и компактной.

Автомобиль испокон веков считается показателем статуса, силы и успешности мужчины. И чем внушительнее размеры транспортного средства, тем увереннее чувствует себя его владелец. Есть утверждения, что именно поэтому мужчины маленького роста зачастую предпочитают обзаводиться крупногабаритными автомобилями: дескать, таким образом они пытаются повысить собственную самооценку.

Мужчины обожают быструю езду, а женщины не умеют парковаться. Это клише старо, как мир, и с давних пор является предметом сексистских шуточек - как, впрочем, и целый ряд других связанных с автоездой заезженных штампов, которые, судя по итогам проводимых серьезных исследований, ничего общего с действительностью не имеют.

С одной стороны, при управлении автомобилем представительницы прекрасного пола, действительно, не столь интенсивно нажимают на газ, как мужчины. Но и медленно они не ездят. Просто большинство женщин стараются точно следовать правилам дорожного движения и без надобности на автострадах не разгоняются - чтобы не подвергать риску ни себя, ни других. Женский журнал Brigitte объясняет это тем, что осторожность и благоразумие у представительниц прекрасного пола в крови: издревле женщина предназначена защищать от опасности не только себя, но и своих детей.

Сюсюканье с любимым авто



Для многих автолюбителей-мужчин их автомобиль - отнюдь не бездушное средство передвижения. Среди них есть такие, кто с нежностью разговаривает со своим автомобилем, жалеет его и даже нарекает каким-нибудь именем вроде Красавицы, Тигра, Лошадки или Малыша. В то же время женщины к таким сантиментам не склонны. Как правило, они воспринимают авто не как одушевленное существо, а исключительно как предмет потребления. Так что этот штамп с действительностью не расходится, читаем в мюнхенском онлайн-издании TZ.



Умение парковаться



Глобальная сеть просто переполнена смешными видео с сюжетами о том, сколь бездарно паркуют автомобили женщины (предпочитаются блондинки). Неужели у представительниц прекрасного пола и правда это получается хуже, чем у мужчин?

Как пишет онлайн-издание TZ, тут результаты исследований разнятся. По итогам одних женщина, умеющая ювелирно вписать свое авто между двумя другими машинами, - и в самом деле редкость. Согласно утверждениям других, в умении парковать автомобиль дамы нисколько не уступают кавалерам - просто маневрируют медленнее, но зато и получается это у них более точно и аккуратно. Так что вопрос, касающийся женского умения парковаться, пока оставим открытым.

Представление об устройстве машины



Большинство мужчин значительно лучше, чем женщины, разбирается в технике и машинах. Зачастую автолюбители-мужчины способны и причину погрешности определить, и мелкую поломку ликвидировать. А вот среднестатистическая женщина имеет весьма слабое представление об устройстве автомобиля. Такое приходится слышать сплошь и рядом.

Между тем, как выяснил женский журнал Brigitte, во "внутренностях" современных автомобилей вообще разбираются единицы - причем как мужчины, так и женщины. Однако тут есть одно весомое "но": в отличие от мужчины, который ни при каких обстоятельствах не признает себя некомпетентным в вопросах, касающихся автомобиля, женщина никогда не побоится открыто об этом сказать.

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