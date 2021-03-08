Женщине выплатили декретные меньше минималки, хотя у нее была хорошая зарплата: почему так произошло?

Елена обратилась также в Трудовую инспекцию, но там ей не смогли ничем помочь — дело не в их компетенции. И как в последнюю инстанцию она написала в редакцию ”МК-Эстонии”, чтобы ей помогли разобраться.

”А у меня в связи с нетрудоспособностью этот налог, как оказалось, снят, — добавляет женщина, — поэтому все выплаты идут по минимальной зарплате. Это что же получается: наше государство одной рукой дает, а другой забирает? Неужели нет никаких поправок на этот счет? Получается, что проще было платить этот мизерный социальный налог, чтобы впоследствии так не пострадать?”

Елена позвонила в Больничную кассу, где ей сообщили, что декретный отпуск, так же, как и родительская зарплата, рассчитывается на основании уплаченного социального налога.

”С 1 июля 2020 года я вышла на работу с полной занятостью, так как нами было запланировано рождение еще одного ребенка, — говорит женщина, — и хотелось бы получить хорошую сумму по декретному отпуску и отпуску по родам, а также достойную материнскую зарплату. С 4 января 2021 года я вышла в декретный отпуск. Но когда пришли на карту деньги за декретный отпуск, я, мягко говоря, очень удивилась. Мне сделали расчет по минимальной зарплате. Но как так? Я же в 2020 году полгода отработала с хорошей зарплатой!”

Елена рассказывает, что в марте 2018 года родила ребенка. А в 2020 году, вследствие операции, у нее диагностировали частичную нетрудоспособность и оформили соответствующий статус.

«Я жду третьего ребенка, – говорит Елена, – и мы с мужем планировали, что я полгода поработаю, в итоге и декретные будут хорошими, и родительская зарплата. Однако когда я в январе вышла в декрет, мне насчитали какую-то очень маленькую сумму. Почему так произошло? Помогите, пожалуйста, разобраться». Как оказалось, дело – всего в одной бумажке. И из этой ситуации у женщины есть минимум два выхода.

”Это значит, что облагаемый социальным налогом доход делят на 365 дней, — говорит она. — Таким образом получают средний доход за день, который и является ключевым при расчете декретных”.

Эти данные Больничная касса получает от Налогово-таможенного департамента. И если средний доход в 2020 году был ниже, чем минималка в 2021 году (584 евро в месяц), то Больничная касса выплачивает декретные из расчета 19,47 евро в день.

Елена поясняет: в прошлом году она с января по март включительно получала родительскую зарплату по второму ребенку. С марта по июнь дохода не было, а с 1 июля она вышла на работу.

”Но моя зарплата была более 700 евро чистыми, — говорит она, — да и родительская была 900. Неужели все это не было учтено?”

Но, как выясняется, Елена, устраиваясь на работу, написала заявление о том, что у нее есть частичная нетрудоспособность.

”Мне сказали, что это обязательно нужно, — говорит женщина, — чтобы работодатель мог получить льготу по соцналогу”.

Однако, как говорит бухгалтер с 40-летним стажем Мария, это, похоже, и стало основной причиной маленьких декретных.

”По законодательству ЭР, за человека с пониженной или отсутствующей трудоспособностью государство дает работодателю льготу по соцналогу, — поясняет она. — То есть за 584 евро из зарплаты этого человека работодатель не обязан платить соцналог, и он платит за ту сумму, которая ”сверху”. Это сделано, чтобы работодатели активнее брали людей с пониженной трудоспособностью на работу, потому что им это выгодно — они могут платить за них меньше соцналога”.

Однако, добавляет бухгалтер, все же неверно было говорить женщине, что она обязана писать соответствующее заявление: она могла подать это заявление, а могла и не подавать. И это, как выясняется, было выгоднее больше работодателю, а не ей.

”Теперь же получается, что работодатель получил свою льготу по соцналогу, а женщина получила кучу проблем и маленькие декретные”, — подытоживает бухгалтер.

А как быть с родительской зарплатой?