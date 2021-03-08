Женщине выплатили декретные меньше минималки, хотя у нее была хорошая зарплата: почему так произошло?(85)
«Я жду третьего ребенка, – говорит Елена, – и мы с мужем планировали, что я полгода поработаю, в итоге и декретные будут хорошими, и родительская зарплата. Однако когда я в январе вышла в декрет, мне насчитали какую-то очень маленькую сумму. Почему так произошло? Помогите, пожалуйста, разобраться». Как оказалось, дело – всего в одной бумажке. И из этой ситуации у женщины есть минимум два выхода.
Елена рассказывает, что в марте 2018 года родила ребенка. А в 2020 году, вследствие операции, у нее диагностировали частичную нетрудоспособность и оформили соответствующий статус.
”С 1 июля 2020 года я вышла на работу с полной занятостью, так как нами было запланировано рождение еще одного ребенка, — говорит женщина, — и хотелось бы получить хорошую сумму по декретному отпуску и отпуску по родам, а также достойную материнскую зарплату. С 4 января 2021 года я вышла в декретный отпуск. Но когда пришли на карту деньги за декретный отпуск, я, мягко говоря, очень удивилась. Мне сделали расчет по минимальной зарплате. Но как так? Я же в 2020 году полгода отработала с хорошей зарплатой!”
Елена позвонила в Больничную кассу, где ей сообщили, что декретный отпуск, так же, как и родительская зарплата, рассчитывается на основании уплаченного социального налога.
”А у меня в связи с нетрудоспособностью этот налог, как оказалось, снят, — добавляет женщина, — поэтому все выплаты идут по минимальной зарплате. Это что же получается: наше государство одной рукой дает, а другой забирает? Неужели нет никаких поправок на этот счет? Получается, что проще было платить этот мизерный социальный налог, чтобы впоследствии так не пострадать?”
Елена обратилась также в Трудовую инспекцию, но там ей не смогли ничем помочь — дело не в их компетенции. И как в последнюю инстанцию она написала в редакцию ”МК-Эстонии”, чтобы ей помогли разобраться.
Роковое заявление
Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова поясняет: декретные рассчитывают на основании облагаемого социальным налогом среднего дневного дохода за прошлый год.
”Это значит, что облагаемый социальным налогом доход делят на 365 дней, — говорит она. — Таким образом получают средний доход за день, который и является ключевым при расчете декретных”.
Эти данные Больничная касса получает от Налогово-таможенного департамента. И если средний доход в 2020 году был ниже, чем минималка в 2021 году (584 евро в месяц), то Больничная касса выплачивает декретные из расчета 19,47 евро в день.
Елена поясняет: в прошлом году она с января по март включительно получала родительскую зарплату по второму ребенку. С марта по июнь дохода не было, а с 1 июля она вышла на работу.
”Но моя зарплата была более 700 евро чистыми, — говорит она, — да и родительская была 900. Неужели все это не было учтено?”
Но, как выясняется, Елена, устраиваясь на работу, написала заявление о том, что у нее есть частичная нетрудоспособность.
”Мне сказали, что это обязательно нужно, — говорит женщина, — чтобы работодатель мог получить льготу по соцналогу”.
Однако, как говорит бухгалтер с 40-летним стажем Мария, это, похоже, и стало основной причиной маленьких декретных.
”По законодательству ЭР, за человека с пониженной или отсутствующей трудоспособностью государство дает работодателю льготу по соцналогу, — поясняет она. — То есть за 584 евро из зарплаты этого человека работодатель не обязан платить соцналог, и он платит за ту сумму, которая ”сверху”. Это сделано, чтобы работодатели активнее брали людей с пониженной трудоспособностью на работу, потому что им это выгодно — они могут платить за них меньше соцналога”.
Однако, добавляет бухгалтер, все же неверно было говорить женщине, что она обязана писать соответствующее заявление: она могла подать это заявление, а могла и не подавать. И это, как выясняется, было выгоднее больше работодателю, а не ей.
”Теперь же получается, что работодатель получил свою льготу по соцналогу, а женщина получила кучу проблем и маленькие декретные”, — подытоживает бухгалтер.
А как быть с родительской зарплатой?
Еще один вопрос, который волнует женщину: получается, и родительская зарплата у нее тоже будет минимальной? ”МК-Эстония” посоветовала ей позвонить в Департамент социального страхования и узнать напрямую у чиновников.
”Они взяли мои данные и сказали, что выяснят, — перезванивает Елена. — И сказали, что, может быть, родительская зарплата будет все же больше, чем минималка”.
”Если все же чиновники решат, что женщине положена лишь минималка, — говорит бухгалтер, — то можно оформить родительскую зарплату на мужа. У мужчин обычно зарплата в Эстонии выше, чем у женщин. По факту же ничего не изменится: она будет ухаживать за ребенком, а муж сможет и дальше работать. Главное, чтобы его зарплата не превышала предельную ставку, которая указана на сайте Департамента социального страхования”.
Елену очень заинтересовал этот вариант: ”Да, у мужа зарплата действительно выше, чем у меня. Спасибо за информацию, я узнаю у чиновников, как можно это оформить”.
Да и с декретными история Елены может в итоге закончиться хорошо: она поговорила с работодателем, и тот пообещал рассмотреть вариант, что она заберет свое заявление о предоставлении льготы по соцналогу, а он доплатит за нее соцналог. И тогда у нее появится шанс получить декретные, которые соответствуют ее реальному доходу.