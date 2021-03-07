07.03.2021, 17:19
ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием 7 машин, движение перекрыто(24)
Сегодня во второй половине дня в Выыбу, на шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием семи автомобилей, в результате которой пострадал один человек.
"В 16:11 поступило сообщение, что на 67 километре шоссе Таллинн-Тарту, в Выыбу произошла цепная авария", — сообщил Delfi пресс-секретарь PPA Фред Пюсс.
По предварительным данным, столкнулись семь автомобилей, один человек получил травмы, но он не нуждается в госпитализации.
Движение на месте аварии перекрыто в оба направления, полиция советует выбирать другой маршрут для движения.
Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.