ЧП и криминал
07.03.2021, 17:19

ФОТО | На шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием 7 машин, движение перекрыто

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Сегодня во второй половине дня в Выыбу, на шоссе Таллинн-Тарту произошла цепная авария с участием семи автомобилей, в результате которой пострадал один человек.

"В 16:11 поступило сообщение, что на 67 километре шоссе Таллинн-Тарту, в Выыбу произошла цепная авария", — сообщил Delfi пресс-секретарь PPA Фред Пюсс.

По предварительным данным, столкнулись семь автомобилей, один человек получил травмы, но он не нуждается в госпитализации.

Движение на месте аварии перекрыто в оба направления, полиция советует выбирать другой маршрут для движения.

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