Хоккей
07.03.2021, 15:24

ВИДЕО | 10-летние российские хоккеисты устроили массовую драку

 (18)
Массовая драка хоккеистов в Оренбургской области
Фото: скриншот из видео
10-летние хоккеисты устроили массовую драку во время матча между клубами "Южный Урал" и "Сарматы" под Оренбургом.

Инцидент произошел во время первенства Оренбургской области, которое проходило в поселке Пригородный, сообщает портал 1743.ru.

После нарушения одного из игроков в поединок вступили обе команды, прикатились даже вратари. На кадрах юные спортсмены бросают на лед клюшки и бросаются в ”гущу событий”. Чуть позже их разнимают тренеры и судья.


Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (18)