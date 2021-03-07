07.03.2021, 15:24
ВИДЕО | 10-летние российские хоккеисты устроили массовую драку(18)
Фото: скриншот из видео
10-летние хоккеисты устроили массовую драку во время матча между клубами "Южный Урал" и "Сарматы" под Оренбургом.
Инцидент произошел во время первенства Оренбургской области, которое проходило в поселке Пригородный, сообщает портал 1743.ru.
После нарушения одного из игроков в поединок вступили обе команды, прикатились даже вратари. На кадрах юные спортсмены бросают на лед клюшки и бросаются в ”гущу событий”. Чуть позже их разнимают тренеры и судья.
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