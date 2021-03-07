В Литве вступают в силу некоторые послабления: разрешается деятельность на свежем воздухе

С субботы на открытом воздухе может находиться группа людей из 5 человек или члены двух семей, пишет ru.delfi.lt.

Разрешается посещать прогулочные тропы, парки, музеи, галереи и другие места экспозиции, зоопарки и ботанические сады группами не более 5 человек или членов двух семей.

Кроме того, разрешаются спортивные, развлекательные мероприятия на улице, если в них участвуют не больше 5 человек или или члены двух семей.

Также разрешено посещать мероприятия drive-in (например, автокинотеатр), во время которых нельзя выходить из автомобиля. В машине должно быть не более двух человек или же только члены одной семьи.

Карантин в Литве действует до 1 апреля 2021 года.

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