Новости Эстонии
07.03.2021, 09:40

Министерство: в Эстонии растут темпы вакцинации от COVID-19

 (51)
Foto: Argo Ingver
По состоянию на утро 7 марта в Эстонии привиты от COVID-19 по крайней мере одной дозой 101 452 человека. 43 942 человека уже получили две дозы вакцины. На этой неделе было сделано 32 661 прививка, это более чем на треть больше, чем неделей ранее (+8566).

В общей сложности одной дозой вакцины в настоящее время привито 7,63% Эстонии (средняя статистика по ЕС составляет 6%).

Охват людей старше 80 лет, которые получили одну дозу вакцины, составляет в среднем 27,1%. По уездам среди этой группы населения статистикка выглядит следующим образом: лидирует Хийумаа — 43,3%, Сааремаа — 36,3%, Ляэнемаа — 36,1%, Пярнуский уезд — 35,3% и Раплаский уезд — 35%.

href="https://t.me/rusdelfiee">подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (51)