Министерство: в Эстонии растут темпы вакцинации от COVID-19

В общей сложности одной дозой вакцины в настоящее время привито 7,63% Эстонии (средняя статистика по ЕС составляет 6%).

Охват людей старше 80 лет, которые получили одну дозу вакцины, составляет в среднем 27,1%. По уездам среди этой группы населения статистикка выглядит следующим образом: лидирует Хийумаа — 43,3%, Сааремаа — 36,3%, Ляэнемаа — 36,1%, Пярнуский уезд — 35,3% и Раплаский уезд — 35%.

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