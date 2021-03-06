В Швеции, Германии и Австрии прошли массовые протесты против коронавирусных ограничений

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 116 млн жителей планеты. Почти 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 92 млн пациентов. Из-за тяжелой ситуации страны вынуждены вводить дополнительные ограничения или объявлять чрезвычайное положение.

Сегодня в нескольких европейских странах прошли протесты против коронавирусных ограничений.

Швеция

Сегодня в Стокгольме сотни людей вышли на улицы, протестуя против правительственных мер по борьбе с пандемией. Организаторы акции заявили о том, что считают действующие сейчас в стране ограничения необоснованными.

С 1 марта из-за роста числа новых заражений рестораны и кафе должны закрываться в Швеции не позднее 20:30 часов. В Стокгольме власти рекомендуют жителям носить маски в общественных местах, а также при посещении магазинов и парикмахерских. Поскольку на данный момент в Швеции запрещены встречи группами численностью более восьми человек, полиция неоднократно призывала демонстрантов разойтись. По итогам акции один полицейский получил легкую травму, один участник акции был задержан.

Австрия

В столице Австрии Вене в субботу несколько сотен человек приняли участие в протестах против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. К протесту под лозунгом "Демократия, основные права и свобода", в числе прочих, ранее призывала праворадикальная "Австрийская партия свободы". Демонстранты требовали ослабления в стране карантинных мер и отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Германия